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"الصحة" ترفع القدرات التنافسية بمذكرة تفاهم مع "دعم المشاريع"

تضمّنت تبادل الخبرات والاستفادة من الخبراء العاملين لدى الطرفين

وقّعت وزارة الصحة وصندوق دعم المشاريع، مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى تأسيس أطر التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاختصاص المشترك وفقاً للأدوار المنوطة بكل طرف، في ضوء الأنظمة واللوائح والأوامر والتعليمات، وبما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويكفل رفع القدرات التنافسية في القطاع البلدي.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق 3 أهداف أساسية تشمل توسيع نطاق إقراض المشاريع الصحية، وتطوير تحفيز إستراتيجي موجه، وتطوير إجراءات عمل مشتركة"، حيث سيتم إطلاق حملة تعريفية وتسويقية بالشراكة مع صندوق دعم المشاريع.

وتضمّنت "المذكرة" تبادل الخبرات والاستفادة من الاستشاريين والخبراء العاملين لدى الطرفين في تنفيذ المبادرات المشتركة، بالإضافة إلى مجالات العمل الأخرى ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحقيق الأثر الاقتصادي للقطاعات المستهدفة.

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"الصحة" ترفع القدرات التنافسية بمذكرة تفاهم مع "دعم المشاريع"
سبق

وقّعت وزارة الصحة وصندوق دعم المشاريع، مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى تأسيس أطر التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاختصاص المشترك وفقاً للأدوار المنوطة بكل طرف، في ضوء الأنظمة واللوائح والأوامر والتعليمات، وبما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويكفل رفع القدرات التنافسية في القطاع البلدي.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق 3 أهداف أساسية تشمل توسيع نطاق إقراض المشاريع الصحية، وتطوير تحفيز إستراتيجي موجه، وتطوير إجراءات عمل مشتركة"، حيث سيتم إطلاق حملة تعريفية وتسويقية بالشراكة مع صندوق دعم المشاريع.

وتضمّنت "المذكرة" تبادل الخبرات والاستفادة من الاستشاريين والخبراء العاملين لدى الطرفين في تنفيذ المبادرات المشتركة، بالإضافة إلى مجالات العمل الأخرى ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحقيق الأثر الاقتصادي للقطاعات المستهدفة.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
03:48 PM

"الصحة" ترفع القدرات التنافسية بمذكرة تفاهم مع "دعم المشاريع"

تضمّنت تبادل الخبرات والاستفادة من الخبراء العاملين لدى الطرفين

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عمر السبيعي - الرياض
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وقّعت وزارة الصحة وصندوق دعم المشاريع، مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى تأسيس أطر التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاختصاص المشترك وفقاً للأدوار المنوطة بكل طرف، في ضوء الأنظمة واللوائح والأوامر والتعليمات، وبما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويكفل رفع القدرات التنافسية في القطاع البلدي.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق 3 أهداف أساسية تشمل توسيع نطاق إقراض المشاريع الصحية، وتطوير تحفيز إستراتيجي موجه، وتطوير إجراءات عمل مشتركة"، حيث سيتم إطلاق حملة تعريفية وتسويقية بالشراكة مع صندوق دعم المشاريع.

وتضمّنت "المذكرة" تبادل الخبرات والاستفادة من الاستشاريين والخبراء العاملين لدى الطرفين في تنفيذ المبادرات المشتركة، بالإضافة إلى مجالات العمل الأخرى ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحقيق الأثر الاقتصادي للقطاعات المستهدفة.

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