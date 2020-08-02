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"الموارد البشرية" تضبط مخالفة منشأة تركت عاملها ينام على الرصيف

وقفت فِرق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة عامل، نشر أحد المغردين قصة نومه على الرصيف خلال عمله بجوار أحد المولدات.

ووفقًا للمعلومات، أخذت الفرق جميع الإفادات اللازمة، وضبطت المخالفة بحق المنشأة، واتخذت الإجراءات النظامية كافة، وألزمت المنشأة بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تضبط مخالفة منشأة تركت عاملها ينام على الرصيف
سبق

وقفت فِرق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة عامل، نشر أحد المغردين قصة نومه على الرصيف خلال عمله بجوار أحد المولدات.

ووفقًا للمعلومات، أخذت الفرق جميع الإفادات اللازمة، وضبطت المخالفة بحق المنشأة، واتخذت الإجراءات النظامية كافة، وألزمت المنشأة بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
09:00 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:19 PM

"الموارد البشرية" تضبط مخالفة منشأة تركت عاملها ينام على الرصيف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,442

وقفت فِرق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة عامل، نشر أحد المغردين قصة نومه على الرصيف خلال عمله بجوار أحد المولدات.

ووفقًا للمعلومات، أخذت الفرق جميع الإفادات اللازمة، وضبطت المخالفة بحق المنشأة، واتخذت الإجراءات النظامية كافة، وألزمت المنشأة بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

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