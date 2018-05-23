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مذكرة تعاون لتوطين 9 آلاف وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة

تهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس

وقّع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة ممثلة بالدكتور أسامة بن فهد الحيزان بصفته رئيساً تنفيذيّاً للشركة، وصندوق الموارد البشرية (هدف) ممثلًا بـالدكتور جمعة حامد نائب مدير عام الصندوق لقطاع دعم التدريب. وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها ومنسوبي الجهات.

وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البنَّاء، ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتعزيزاً لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي.

وذلك على ضوء صدور الأمر السامي الكريم تحت رقم 905 بتاريخ 6 محرم 1439هــ، والقاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وحيث تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثماني مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم القابضة من قبل الإدارة العامة للمرور بالأمن العام، والتي من خلالها وضعت شركة تطوير التعليم القابضة خطة لتوطين وظائف جميع العاملين في هذه المدارس من الكفاءات السعودية لتعزيز السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة لتواكب تطلعات ولاة الأمر؛ ما يحقق أهداف رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما تهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019م في كلٍّ من المدن التالية: "حائل، عرعر، نجران، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، أبها"؛ على أن يكون المستهدف العام للاتفاقية 9,000 فرصة وظيفية للعام 2022م، وذلك باستهداف برامج التدريب النسائية التي تعتبر نشاطاً وليداً على سوق العمل والمتوقع أن تسهم بخلق فرص وظيفية جديدة، على أن يتم مستقبلاً إدراج برامج التدريب الرجالية وذلك عبر برنامج السلامة المرورية والقيادة بشركة تطوير التعليم القابضة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تعاون لتوطين 9 آلاف وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة
سبق

وقّع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة ممثلة بالدكتور أسامة بن فهد الحيزان بصفته رئيساً تنفيذيّاً للشركة، وصندوق الموارد البشرية (هدف) ممثلًا بـالدكتور جمعة حامد نائب مدير عام الصندوق لقطاع دعم التدريب. وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها ومنسوبي الجهات.

وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البنَّاء، ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتعزيزاً لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي.

وذلك على ضوء صدور الأمر السامي الكريم تحت رقم 905 بتاريخ 6 محرم 1439هــ، والقاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وحيث تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثماني مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم القابضة من قبل الإدارة العامة للمرور بالأمن العام، والتي من خلالها وضعت شركة تطوير التعليم القابضة خطة لتوطين وظائف جميع العاملين في هذه المدارس من الكفاءات السعودية لتعزيز السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة لتواكب تطلعات ولاة الأمر؛ ما يحقق أهداف رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما تهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019م في كلٍّ من المدن التالية: "حائل، عرعر، نجران، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، أبها"؛ على أن يكون المستهدف العام للاتفاقية 9,000 فرصة وظيفية للعام 2022م، وذلك باستهداف برامج التدريب النسائية التي تعتبر نشاطاً وليداً على سوق العمل والمتوقع أن تسهم بخلق فرص وظيفية جديدة، على أن يتم مستقبلاً إدراج برامج التدريب الرجالية وذلك عبر برنامج السلامة المرورية والقيادة بشركة تطوير التعليم القابضة.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
08:15 PM

مذكرة تعاون لتوطين 9 آلاف وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة

تهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة ممثلة بالدكتور أسامة بن فهد الحيزان بصفته رئيساً تنفيذيّاً للشركة، وصندوق الموارد البشرية (هدف) ممثلًا بـالدكتور جمعة حامد نائب مدير عام الصندوق لقطاع دعم التدريب. وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها ومنسوبي الجهات.

وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البنَّاء، ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتعزيزاً لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي.

وذلك على ضوء صدور الأمر السامي الكريم تحت رقم 905 بتاريخ 6 محرم 1439هــ، والقاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وحيث تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثماني مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم القابضة من قبل الإدارة العامة للمرور بالأمن العام، والتي من خلالها وضعت شركة تطوير التعليم القابضة خطة لتوطين وظائف جميع العاملين في هذه المدارس من الكفاءات السعودية لتعزيز السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة لتواكب تطلعات ولاة الأمر؛ ما يحقق أهداف رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما تهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019م في كلٍّ من المدن التالية: "حائل، عرعر، نجران، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، أبها"؛ على أن يكون المستهدف العام للاتفاقية 9,000 فرصة وظيفية للعام 2022م، وذلك باستهداف برامج التدريب النسائية التي تعتبر نشاطاً وليداً على سوق العمل والمتوقع أن تسهم بخلق فرص وظيفية جديدة، على أن يتم مستقبلاً إدراج برامج التدريب الرجالية وذلك عبر برنامج السلامة المرورية والقيادة بشركة تطوير التعليم القابضة.

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