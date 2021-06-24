دوريات الامن تقبض على شخصين تخصصا في جرائم سلب العمالة.. وسيارتين مسروقتين بالرياض
نجحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض ، اليوم في القبض على شخصين بحوزتهما سيارتين مسروقة امتهنوا عمليات سلب العمالة وسرقة من محلات تجارية ومحطات للوقود وقد سلما لجهة الاختصاص.
يشار الى ان دوريات الامن وبتوجيهات "الامن العام" تبذل جهود كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها .
دوريات الامن تقبض على شخصين تخصصا في جرائم سلب العمالة.. وسيارتين مسروقتين بالرياض
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-06-24
نجحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض ، اليوم في القبض على شخصين بحوزتهما سيارتين مسروقة امتهنوا عمليات سلب العمالة وسرقة من محلات تجارية ومحطات للوقود وقد سلما لجهة الاختصاص.
يشار الى ان دوريات الامن وبتوجيهات "الامن العام" تبذل جهود كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها .
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:03 PM
دوريات الامن تقبض على شخصين تخصصا في جرائم سلب العمالة.. وسيارتين مسروقتين بالرياض
نجحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض ، اليوم في القبض على شخصين بحوزتهما سيارتين مسروقة امتهنوا عمليات سلب العمالة وسرقة من محلات تجارية ومحطات للوقود وقد سلما لجهة الاختصاص.
يشار الى ان دوريات الامن وبتوجيهات "الامن العام" تبذل جهود كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها .