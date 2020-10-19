النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بعقد انتخابات مجلس الأمة

في الخامس من ديسمبر المقبل

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مرسوم بعقد انتخابات لمجلس الأمة شهر ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بعقد انتخابات مجلس الأمة
سبق

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مرسوم بعقد انتخابات لمجلس الأمة شهر ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠".

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
06:21 PM

مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بعقد انتخابات مجلس الأمة

في الخامس من ديسمبر المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
948

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مرسوم بعقد انتخابات لمجلس الأمة شهر ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,516

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة