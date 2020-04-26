جمعت محافظة تنومة بين جمال الطبيعة واعتدال الطقس حيث تكتسي المحافظة هذه الأيام باللون الأخضر البديع الذي غطى معظم أراضي القرى التابعة للمحافظة. عدسة "سبق" وثّقت، اليوم امتداد البساط الأخضر على معظم أراضي ريع الشرف، فيما تجانست أصوات الطيور مع المناظر البديعة للجبال المطلة على تهامة من الجهة الغربية لمحافظة تنومة.

بالفيديو.. "تنومة" كما لم ترها من قبل جمال الطبيعة وشموخ الجبال سويد الحارثي سبق 2020-04-26 جمعت محافظة تنومة بين جمال الطبيعة واعتدال الطقس حيث تكتسي المحافظة هذه الأيام باللون الأخضر البديع الذي غطى معظم أراضي القرى التابعة للمحافظة.



عدسة "سبق" وثّقت، اليوم امتداد البساط الأخضر على معظم أراضي ريع الشرف، فيما تجانست أصوات الطيور مع المناظر البديعة للجبال المطلة على تهامة من الجهة الغربية لمحافظة تنومة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 03:39 PM

بالفيديو.. "تنومة" كما لم ترها من قبل جمال الطبيعة وشموخ الجبال وسط اعتدال الطقس وامتدادًا للبساط الأخضر





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جمعت محافظة تنومة بين جمال الطبيعة واعتدال الطقس حيث تكتسي المحافظة هذه الأيام باللون الأخضر البديع الذي غطى معظم أراضي القرى التابعة للمحافظة.



عدسة "سبق" وثّقت، اليوم امتداد البساط الأخضر على معظم أراضي ريع الشرف، فيما تجانست أصوات الطيور مع المناظر البديعة للجبال المطلة على تهامة من الجهة الغربية لمحافظة تنومة.