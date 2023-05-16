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8 مدن رياضية تحتضن بطولة أمم أوروبا 2021

بعد تفشي جائحة كورونا

أشار ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إقامة بطولة يورو 2020، التي تأجلت لتقام العام المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، في عدد أقل من الملاعب مما كان مخططاً في البداية وهو 12 ملعباً.

وقال سيفرين لشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية: "الفكرة من حيث المبدأ هي أن نبقى في نفس المدن. الآن نجري محادثات".

وأضاف: "مع جاهزية تسع مدن، ومواجهة بعض المشكلات مع ثلاث مدن. لذلك، سنجري مزيداً من المناقشات، ومن حيث المبدأ سنقيم البطولة في 12 مدينة، ولكن "إذا لم يحدث هذا، فنحن مستعدين لإقامتها في 10 أو تسع أو ثماني مدن".

وكان الاتحاد الأوروبي يريد إقامة البطولة عبر القارة هذا الصيف الذي يوافق الذكرى الستين للبطولات الأوروبية. والآن ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو العام المقبل، بعدما تأجلت بسبب الوباء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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8 مدن رياضية تحتضن بطولة أمم أوروبا 2021
سبق

أشار ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إقامة بطولة يورو 2020، التي تأجلت لتقام العام المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، في عدد أقل من الملاعب مما كان مخططاً في البداية وهو 12 ملعباً.

وقال سيفرين لشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية: "الفكرة من حيث المبدأ هي أن نبقى في نفس المدن. الآن نجري محادثات".

وأضاف: "مع جاهزية تسع مدن، ومواجهة بعض المشكلات مع ثلاث مدن. لذلك، سنجري مزيداً من المناقشات، ومن حيث المبدأ سنقيم البطولة في 12 مدينة، ولكن "إذا لم يحدث هذا، فنحن مستعدين لإقامتها في 10 أو تسع أو ثماني مدن".

وكان الاتحاد الأوروبي يريد إقامة البطولة عبر القارة هذا الصيف الذي يوافق الذكرى الستين للبطولات الأوروبية. والآن ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو العام المقبل، بعدما تأجلت بسبب الوباء.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
09:26 PM

8 مدن رياضية تحتضن بطولة أمم أوروبا 2021

بعد تفشي جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشار ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إقامة بطولة يورو 2020، التي تأجلت لتقام العام المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، في عدد أقل من الملاعب مما كان مخططاً في البداية وهو 12 ملعباً.

وقال سيفرين لشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية: "الفكرة من حيث المبدأ هي أن نبقى في نفس المدن. الآن نجري محادثات".

وأضاف: "مع جاهزية تسع مدن، ومواجهة بعض المشكلات مع ثلاث مدن. لذلك، سنجري مزيداً من المناقشات، ومن حيث المبدأ سنقيم البطولة في 12 مدينة، ولكن "إذا لم يحدث هذا، فنحن مستعدين لإقامتها في 10 أو تسع أو ثماني مدن".

وكان الاتحاد الأوروبي يريد إقامة البطولة عبر القارة هذا الصيف الذي يوافق الذكرى الستين للبطولات الأوروبية. والآن ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو العام المقبل، بعدما تأجلت بسبب الوباء.

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