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"العمودي" تحاضر عن "سرطان الثدي" بجامعة جدة

في إطار فعالية التوعية بالمرض والوقاية منه

أقام شطر الطالبات بالفيصلية بجامعة جدة، بإشراف المركز الطبي الجامعي، ووكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والتطوير، فعالية التوعية بسرطان الثدي والوقاية منه والتمكين الصحي لمرضى السرطان، وخصوصًا سرطان الثدي.

وأُقيمت الفعالية برعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، كما أثرى الفعالية البروفسور سامية العمودي التي افتتحت أبواب التمكين الصحي والحقوقي لمرضى السرطان، وخصوصًا سرطان الثدي، وحق المرأة في التوقيع عن ذاتها في حال بلوغها سن الرشد في التدخلات الطبية الجراحية والعلاجية.

وجرت فعاليات وأنشطة داعمة للوعي الصحي والتوعوي للوقاية من سرطان الثدي من قِبل منسوبي المركز الطبي الجامعي الدكتورة إيمان بالبيد، وتنظيم الدكتورة نبيلة قستي، وفريق العمل، ومنسوبات وكالة عمادة الطلاب للأنشطة والتطوير بقيادة الدكتورة أريج باعشن وفريق العمل.

وشملت العروض التوعوية الفحص الذاتي الدوري والإكلينيكي بقيادة السفيرات المرافقات للبروفسور سامية العمودي، وعروضًا توعوية للوقاية من سرطان الثدي.

وتم توزيع جوائز لاختبار مقياس المستوى التوعوي للطالبات إزاء الجوانب المتعلقة بالوقاية من سرطان الثدي.

ولاقت الفعالية إقبالاً طلابيًا لإثراء فكرهن التوعوي بالتمكين الصحي، وودّعت الهيئة الأكاديمية البروفسور سامية العمودي بكل حفاوة وتكريم.

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"العمودي" تحاضر عن "سرطان الثدي" بجامعة جدة
سبق

أقام شطر الطالبات بالفيصلية بجامعة جدة، بإشراف المركز الطبي الجامعي، ووكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والتطوير، فعالية التوعية بسرطان الثدي والوقاية منه والتمكين الصحي لمرضى السرطان، وخصوصًا سرطان الثدي.

وأُقيمت الفعالية برعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، كما أثرى الفعالية البروفسور سامية العمودي التي افتتحت أبواب التمكين الصحي والحقوقي لمرضى السرطان، وخصوصًا سرطان الثدي، وحق المرأة في التوقيع عن ذاتها في حال بلوغها سن الرشد في التدخلات الطبية الجراحية والعلاجية.

وجرت فعاليات وأنشطة داعمة للوعي الصحي والتوعوي للوقاية من سرطان الثدي من قِبل منسوبي المركز الطبي الجامعي الدكتورة إيمان بالبيد، وتنظيم الدكتورة نبيلة قستي، وفريق العمل، ومنسوبات وكالة عمادة الطلاب للأنشطة والتطوير بقيادة الدكتورة أريج باعشن وفريق العمل.

وشملت العروض التوعوية الفحص الذاتي الدوري والإكلينيكي بقيادة السفيرات المرافقات للبروفسور سامية العمودي، وعروضًا توعوية للوقاية من سرطان الثدي.

وتم توزيع جوائز لاختبار مقياس المستوى التوعوي للطالبات إزاء الجوانب المتعلقة بالوقاية من سرطان الثدي.

ولاقت الفعالية إقبالاً طلابيًا لإثراء فكرهن التوعوي بالتمكين الصحي، وودّعت الهيئة الأكاديمية البروفسور سامية العمودي بكل حفاوة وتكريم.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:55 PM

"العمودي" تحاضر عن "سرطان الثدي" بجامعة جدة

في إطار فعالية التوعية بالمرض والوقاية منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقام شطر الطالبات بالفيصلية بجامعة جدة، بإشراف المركز الطبي الجامعي، ووكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والتطوير، فعالية التوعية بسرطان الثدي والوقاية منه والتمكين الصحي لمرضى السرطان، وخصوصًا سرطان الثدي.

وأُقيمت الفعالية برعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، كما أثرى الفعالية البروفسور سامية العمودي التي افتتحت أبواب التمكين الصحي والحقوقي لمرضى السرطان، وخصوصًا سرطان الثدي، وحق المرأة في التوقيع عن ذاتها في حال بلوغها سن الرشد في التدخلات الطبية الجراحية والعلاجية.

وجرت فعاليات وأنشطة داعمة للوعي الصحي والتوعوي للوقاية من سرطان الثدي من قِبل منسوبي المركز الطبي الجامعي الدكتورة إيمان بالبيد، وتنظيم الدكتورة نبيلة قستي، وفريق العمل، ومنسوبات وكالة عمادة الطلاب للأنشطة والتطوير بقيادة الدكتورة أريج باعشن وفريق العمل.

وشملت العروض التوعوية الفحص الذاتي الدوري والإكلينيكي بقيادة السفيرات المرافقات للبروفسور سامية العمودي، وعروضًا توعوية للوقاية من سرطان الثدي.

وتم توزيع جوائز لاختبار مقياس المستوى التوعوي للطالبات إزاء الجوانب المتعلقة بالوقاية من سرطان الثدي.

ولاقت الفعالية إقبالاً طلابيًا لإثراء فكرهن التوعوي بالتمكين الصحي، وودّعت الهيئة الأكاديمية البروفسور سامية العمودي بكل حفاوة وتكريم.

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