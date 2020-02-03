القنفذة.. أهالي مركزي بني عيسى ويبس القرن يشكون من عدم وجود خطباء في المساجد

"الأوقاف": تم الإعلان عن وظيفة إمام وخطيب مرتين ولم يتقدم أحد

قال أهالي مركزي بني عيسى ويبس القرن إن الجوامع الكبيرة بمراكزهم دون خطباء جمعة، مبدين تذمرهم من هذا الأمر .

وطالبوا عبر "سبق" بسرعة إيجاد أئمة وخطباء لتلك الجوامع، أو تكليف خطباء لإقامة صلاة الجمعة بالوقت الحالي، لحين توظيف إمام لجامع ثلاثاء بني عيسى وجامع يبس القرن واللذين ليس لهما إمام منذ أكثر من عام، موضحين أن الوضع الحالي سبب مشقة للكثير؛ وذلك بالذهاب للمساجد البعيدة لأداء صلاة الجمعة، أو الاضطرار لأداء صلاة الجمعة ظهراً.

وناشد الأهالي المسؤولين بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمحافظة القنفذة بتكليف أئمة لتلك الجوامع كحل مؤقت، لحين إيجاد أئمة وخطباء من أهل المنطقة أو من المقيمين ذوي الاستقرار .

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة محمد إبراهيم الشيخي، على أن إدارته تقوم دائماً بتكليف أحد الخطباء المتعاونين بإلقاء خطبة الجمعة لجامع مركز ثلاثاء بني عيسى، لافتاً إلى أنه تم الإعلان مسبقاً عن وظيفة إمام وخطيب لجامع ثلاثاء بني عيسى مرتين إلا أنه لم يتقدم أحد، مشيراً إلى أنه تم تكليف أحد الأئمة للقيام بالخطبة لهذا الجامع إلا أنه بعد ذلك أعتذر عن هذه المهمة؛ نظراً لظروفه الصحية، فيما لا تزال هناك محاولات لإيجاد بديل عنه.

وأوضح أنه متابع لجميع جوامع المحافظة، نافياً أن يكون هناك أي تعطيل لصلاة الجمعة، أما فيما يخص مسجد مركز يبس القرن أوضح الشيخي أن هناك معاملة ما زالت تحت الإجراء لتعيين إمام وخطيب له.