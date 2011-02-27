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فريق طبي ينجح في استئصال ورم نادر لطفل بـ"ولادة مكة"

راجَعَ وهو يعاني ارتفاع الضغط فاكتُشفت الحالة.. حجمه 6سم2

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، في استئصال ورم في"الغدة الكظرية" الفوق كلوية لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، بقيادة رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة مسالك الأطفال ورئيس قسم العمليات الدكتور عبدالرحمن المغربي، ورئيس قسم التخدير الدكتور محسن التومي.

وذكر رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن المغربي، أن الطفل راجع المستشفى قبل ثلاثة أشهر وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وبعد معاينته وعمل التحاليل اللازمة والأشعة المقطعية؛ تَبَيّن وجود ورم فوق الغدة الكظرية "الغدة الفوق كلوية"، وهو ورم نادر يصل حجمه إلى 6×6سم؛ على إثره تم تشكيل فريق طبي، وعُقد اجتماع لتحديد الخطة العلاجية للطفل والتحضير للعملية بمشاركة قسم جراحة الأطفال وقسم الدم والأورام ومركز القلب وأمراض الكلى والتخدير والعناية المركزة وأمراض الغدد الصماء.

وأوضح الدكتور محسن التومي، أن العملية مرت بمرحلتين؛ مرحلة ما قبل استئصال الورم، وكان فيها ارتفاع حادّ في ضغط الدم؛ لذلك تم إعطاء الطفل جميع الأدوية التي تساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم، والمرحلة الثانية بعد استئصال الورم وكان فيها هبوط حادّ في ضغط الدم؛ حيث تم أيضاً تزويد الطفل بالأدوية اللازمة.

وأردف مساعد المدير للخدمات الطبية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي قائلاً: "نظراً لندرة العملية، والتي تُعَد تحدياً كبيراً؛ خصوصاً أن هذا الورم ينتج إفرازات تؤثر على ارتفاع ضغط الدم؛ تم بفضل الله استئصال كامل الورم، مع السيطرة على الشرايين والأوردة، وتفادي مضاعفات ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، وتكللت العملية بنجاح، وبدون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية، وخرج المريض إلى قسم العناية المركّزة على الفور لمتابعة حالة الطفل خلال 24 ساعة".

وثمّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أنس بن عبدالحميد سدايو، هذا الإنجاز؛ لافتاً إلى سعي ولادة مكة إلى تقديم خدمة متميزة بوجود نخبة رائدة من الكوادر الطبية الذين يعملون بكل مهنية وحرفية عالية؛ في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

فيما أكد "سدايو" نجاح العملية ووضع الطفل تحت الملاحظة الطبية والعناية الفائقة للاطمئنان عليه، وتجنب أي مضاعفات كونها من العمليات الجراحية النادرة والأولى من نوعها في المستشفى.

كما أعرب عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في أقسام المستشفى، وخص بالشكر قسم جراحة الأطفال والأشعة وقسم التخدير وقسم المختبر؛ على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة وحتى نهايتها والمشاركة في إجراء العملية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق طبي ينجح في استئصال ورم نادر لطفل بـ"ولادة مكة"
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، في استئصال ورم في"الغدة الكظرية" الفوق كلوية لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، بقيادة رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة مسالك الأطفال ورئيس قسم العمليات الدكتور عبدالرحمن المغربي، ورئيس قسم التخدير الدكتور محسن التومي.

وذكر رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن المغربي، أن الطفل راجع المستشفى قبل ثلاثة أشهر وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وبعد معاينته وعمل التحاليل اللازمة والأشعة المقطعية؛ تَبَيّن وجود ورم فوق الغدة الكظرية "الغدة الفوق كلوية"، وهو ورم نادر يصل حجمه إلى 6×6سم؛ على إثره تم تشكيل فريق طبي، وعُقد اجتماع لتحديد الخطة العلاجية للطفل والتحضير للعملية بمشاركة قسم جراحة الأطفال وقسم الدم والأورام ومركز القلب وأمراض الكلى والتخدير والعناية المركزة وأمراض الغدد الصماء.

وأوضح الدكتور محسن التومي، أن العملية مرت بمرحلتين؛ مرحلة ما قبل استئصال الورم، وكان فيها ارتفاع حادّ في ضغط الدم؛ لذلك تم إعطاء الطفل جميع الأدوية التي تساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم، والمرحلة الثانية بعد استئصال الورم وكان فيها هبوط حادّ في ضغط الدم؛ حيث تم أيضاً تزويد الطفل بالأدوية اللازمة.

وأردف مساعد المدير للخدمات الطبية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي قائلاً: "نظراً لندرة العملية، والتي تُعَد تحدياً كبيراً؛ خصوصاً أن هذا الورم ينتج إفرازات تؤثر على ارتفاع ضغط الدم؛ تم بفضل الله استئصال كامل الورم، مع السيطرة على الشرايين والأوردة، وتفادي مضاعفات ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، وتكللت العملية بنجاح، وبدون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية، وخرج المريض إلى قسم العناية المركّزة على الفور لمتابعة حالة الطفل خلال 24 ساعة".

وثمّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أنس بن عبدالحميد سدايو، هذا الإنجاز؛ لافتاً إلى سعي ولادة مكة إلى تقديم خدمة متميزة بوجود نخبة رائدة من الكوادر الطبية الذين يعملون بكل مهنية وحرفية عالية؛ في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

فيما أكد "سدايو" نجاح العملية ووضع الطفل تحت الملاحظة الطبية والعناية الفائقة للاطمئنان عليه، وتجنب أي مضاعفات كونها من العمليات الجراحية النادرة والأولى من نوعها في المستشفى.

كما أعرب عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في أقسام المستشفى، وخص بالشكر قسم جراحة الأطفال والأشعة وقسم التخدير وقسم المختبر؛ على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة وحتى نهايتها والمشاركة في إجراء العملية.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
09:45 AM

فريق طبي ينجح في استئصال ورم نادر لطفل بـ"ولادة مكة"

راجَعَ وهو يعاني ارتفاع الضغط فاكتُشفت الحالة.. حجمه 6سم2

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، في استئصال ورم في"الغدة الكظرية" الفوق كلوية لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، بقيادة رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة مسالك الأطفال ورئيس قسم العمليات الدكتور عبدالرحمن المغربي، ورئيس قسم التخدير الدكتور محسن التومي.

وذكر رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن المغربي، أن الطفل راجع المستشفى قبل ثلاثة أشهر وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وبعد معاينته وعمل التحاليل اللازمة والأشعة المقطعية؛ تَبَيّن وجود ورم فوق الغدة الكظرية "الغدة الفوق كلوية"، وهو ورم نادر يصل حجمه إلى 6×6سم؛ على إثره تم تشكيل فريق طبي، وعُقد اجتماع لتحديد الخطة العلاجية للطفل والتحضير للعملية بمشاركة قسم جراحة الأطفال وقسم الدم والأورام ومركز القلب وأمراض الكلى والتخدير والعناية المركزة وأمراض الغدد الصماء.

وأوضح الدكتور محسن التومي، أن العملية مرت بمرحلتين؛ مرحلة ما قبل استئصال الورم، وكان فيها ارتفاع حادّ في ضغط الدم؛ لذلك تم إعطاء الطفل جميع الأدوية التي تساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم، والمرحلة الثانية بعد استئصال الورم وكان فيها هبوط حادّ في ضغط الدم؛ حيث تم أيضاً تزويد الطفل بالأدوية اللازمة.

وأردف مساعد المدير للخدمات الطبية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي قائلاً: "نظراً لندرة العملية، والتي تُعَد تحدياً كبيراً؛ خصوصاً أن هذا الورم ينتج إفرازات تؤثر على ارتفاع ضغط الدم؛ تم بفضل الله استئصال كامل الورم، مع السيطرة على الشرايين والأوردة، وتفادي مضاعفات ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، وتكللت العملية بنجاح، وبدون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية، وخرج المريض إلى قسم العناية المركّزة على الفور لمتابعة حالة الطفل خلال 24 ساعة".

وثمّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أنس بن عبدالحميد سدايو، هذا الإنجاز؛ لافتاً إلى سعي ولادة مكة إلى تقديم خدمة متميزة بوجود نخبة رائدة من الكوادر الطبية الذين يعملون بكل مهنية وحرفية عالية؛ في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

فيما أكد "سدايو" نجاح العملية ووضع الطفل تحت الملاحظة الطبية والعناية الفائقة للاطمئنان عليه، وتجنب أي مضاعفات كونها من العمليات الجراحية النادرة والأولى من نوعها في المستشفى.

كما أعرب عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في أقسام المستشفى، وخص بالشكر قسم جراحة الأطفال والأشعة وقسم التخدير وقسم المختبر؛ على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة وحتى نهايتها والمشاركة في إجراء العملية.

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