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رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح "أسترازينيكا"

يستعد لزيارة بريطانيا لحضور قمة لمجموعة السبع

أعلن مكتب رئيس #كوريا الجنوبية مون جيه- إن، تلقيه #لقاح "#أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، اليوم؛ بينما يستعد لزيارة بريطانيا لحضور قمة لمجموعة السبع.

وذكر القصر الرئاسي، في بيان، أن "مون" (68 عامًا) تَوَجّه إلى مركز طبي قُرب مكتبه بوسط العاصمة سيول بصحبة زوجته وتسعة مسؤولين كبار سيرافقونه في رحلته، من بينهم مستشار الأمن القومي سوه هون.

وقد وجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة إلى كوريا الجنوبية والهند وأستراليا لحضور القمة كضيوف؛ وفق "رويترز".

وبدأت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية في تطعيم العاملين بالقطاع الطبي الذين يواجهون مخاطر عالية والمرضى ذوي الحالات الحرجة في نهاية فبراير؛ بينما تكافح للتصدي لموجة ثالثة من كوفيد-19، وتهدف لتحقيق مناعة جمعية.

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رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح "أسترازينيكا"
سبق

أعلن مكتب رئيس #كوريا الجنوبية مون جيه- إن، تلقيه #لقاح "#أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، اليوم؛ بينما يستعد لزيارة بريطانيا لحضور قمة لمجموعة السبع.

وذكر القصر الرئاسي، في بيان، أن "مون" (68 عامًا) تَوَجّه إلى مركز طبي قُرب مكتبه بوسط العاصمة سيول بصحبة زوجته وتسعة مسؤولين كبار سيرافقونه في رحلته، من بينهم مستشار الأمن القومي سوه هون.

وقد وجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة إلى كوريا الجنوبية والهند وأستراليا لحضور القمة كضيوف؛ وفق "رويترز".

وبدأت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية في تطعيم العاملين بالقطاع الطبي الذين يواجهون مخاطر عالية والمرضى ذوي الحالات الحرجة في نهاية فبراير؛ بينما تكافح للتصدي لموجة ثالثة من كوفيد-19، وتهدف لتحقيق مناعة جمعية.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
10:05 AM

رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح "أسترازينيكا"

يستعد لزيارة بريطانيا لحضور قمة لمجموعة السبع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب رئيس #كوريا الجنوبية مون جيه- إن، تلقيه #لقاح "#أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، اليوم؛ بينما يستعد لزيارة بريطانيا لحضور قمة لمجموعة السبع.

وذكر القصر الرئاسي، في بيان، أن "مون" (68 عامًا) تَوَجّه إلى مركز طبي قُرب مكتبه بوسط العاصمة سيول بصحبة زوجته وتسعة مسؤولين كبار سيرافقونه في رحلته، من بينهم مستشار الأمن القومي سوه هون.

وقد وجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة إلى كوريا الجنوبية والهند وأستراليا لحضور القمة كضيوف؛ وفق "رويترز".

وبدأت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية في تطعيم العاملين بالقطاع الطبي الذين يواجهون مخاطر عالية والمرضى ذوي الحالات الحرجة في نهاية فبراير؛ بينما تكافح للتصدي لموجة ثالثة من كوفيد-19، وتهدف لتحقيق مناعة جمعية.

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