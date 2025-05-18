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شاهد مراحل إنقاذ شجرة معمرة بالرياض.. بدأت بـ"تكفون" وانتهت بـ"تم"

كانت في مخطط خاص يجري تهيئته.. ومواطن وثَّق فيديو تجاوب معه المختصون

تفاعلت جهات حكومية عدة بالعاصمة الرياض مع استغاثة ناشطين بيئيين لوقف قَطْع شجرة "سمر" معمرة بأحد المخططات الخاصة الجديدة بالرياض، كان سيتم جرفها بالجرافات التي تعمل لتهيئة المشروع، وتم نقلها بطريقة صحيحة لموقع آخر لتكمل باقي عمرها، ويُستفاد منها.

"النجدة" بدايتها من مقطع فيديو، صوَّره أحد النشطاء البيئيين، ونشره في مجموعات المهتمين على تطبيقات وسائل التواصل، منهم فالح المحمدي وعبيد العوني، وتم إبلاغ الجهات المختصة لوقف (قتل) الشجرة. وعلى الفور استجابت القوات الخاصة للأمن البيئي، ووفرت فرقة لحراسة الشجرة على مدار الساعة، كما تنادت معهم جهات عدة، منها: الهيئة الملكية لتطوير الرياض، ومشروع الرياض الخضراء، إضافة إلى مالك المخطط.

وعمل مختصون على رفع "السمرة" من مكانها، ونقلها لمنزلها الجديد على طريق الملك سلمان في عملية استغرقت قرابة 48 ساعة؛ لتبقى شامخة كما كانت في موقعها القديم.

بدورهما، أوضح الناشطان في مجال البيئة عبيد العوني وفالح المحمدي أنه لم يهدأ لهما بال حتى اطمأنا على أن الشجرة النادرة وصلت إلى مقرها ومنزلها الجديد بخير، موجهَين الشكر للقوات الخاصة للأمن البيئي والهيئة الملكية لتطوير الرياض ومشروع الرياض الخضراء، وشكرهما الخاص للأمير متعب بن فهد الذي كان على تواصل معهما منذ معرفة الخبر حتى النهاية والاطمئنان.

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شاهد مراحل إنقاذ شجرة معمرة بالرياض.. بدأت بـ"تكفون" وانتهت بـ"تم"
سبق

تفاعلت جهات حكومية عدة بالعاصمة الرياض مع استغاثة ناشطين بيئيين لوقف قَطْع شجرة "سمر" معمرة بأحد المخططات الخاصة الجديدة بالرياض، كان سيتم جرفها بالجرافات التي تعمل لتهيئة المشروع، وتم نقلها بطريقة صحيحة لموقع آخر لتكمل باقي عمرها، ويُستفاد منها.

"النجدة" بدايتها من مقطع فيديو، صوَّره أحد النشطاء البيئيين، ونشره في مجموعات المهتمين على تطبيقات وسائل التواصل، منهم فالح المحمدي وعبيد العوني، وتم إبلاغ الجهات المختصة لوقف (قتل) الشجرة. وعلى الفور استجابت القوات الخاصة للأمن البيئي، ووفرت فرقة لحراسة الشجرة على مدار الساعة، كما تنادت معهم جهات عدة، منها: الهيئة الملكية لتطوير الرياض، ومشروع الرياض الخضراء، إضافة إلى مالك المخطط.

وعمل مختصون على رفع "السمرة" من مكانها، ونقلها لمنزلها الجديد على طريق الملك سلمان في عملية استغرقت قرابة 48 ساعة؛ لتبقى شامخة كما كانت في موقعها القديم.

بدورهما، أوضح الناشطان في مجال البيئة عبيد العوني وفالح المحمدي أنه لم يهدأ لهما بال حتى اطمأنا على أن الشجرة النادرة وصلت إلى مقرها ومنزلها الجديد بخير، موجهَين الشكر للقوات الخاصة للأمن البيئي والهيئة الملكية لتطوير الرياض ومشروع الرياض الخضراء، وشكرهما الخاص للأمير متعب بن فهد الذي كان على تواصل معهما منذ معرفة الخبر حتى النهاية والاطمئنان.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:36 PM

شاهد مراحل إنقاذ شجرة معمرة بالرياض.. بدأت بـ"تكفون" وانتهت بـ"تم"

كانت في مخطط خاص يجري تهيئته.. ومواطن وثَّق فيديو تجاوب معه المختصون

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فهد الغبيوي - الرياض
47
61,667

تفاعلت جهات حكومية عدة بالعاصمة الرياض مع استغاثة ناشطين بيئيين لوقف قَطْع شجرة "سمر" معمرة بأحد المخططات الخاصة الجديدة بالرياض، كان سيتم جرفها بالجرافات التي تعمل لتهيئة المشروع، وتم نقلها بطريقة صحيحة لموقع آخر لتكمل باقي عمرها، ويُستفاد منها.

"النجدة" بدايتها من مقطع فيديو، صوَّره أحد النشطاء البيئيين، ونشره في مجموعات المهتمين على تطبيقات وسائل التواصل، منهم فالح المحمدي وعبيد العوني، وتم إبلاغ الجهات المختصة لوقف (قتل) الشجرة. وعلى الفور استجابت القوات الخاصة للأمن البيئي، ووفرت فرقة لحراسة الشجرة على مدار الساعة، كما تنادت معهم جهات عدة، منها: الهيئة الملكية لتطوير الرياض، ومشروع الرياض الخضراء، إضافة إلى مالك المخطط.

وعمل مختصون على رفع "السمرة" من مكانها، ونقلها لمنزلها الجديد على طريق الملك سلمان في عملية استغرقت قرابة 48 ساعة؛ لتبقى شامخة كما كانت في موقعها القديم.

بدورهما، أوضح الناشطان في مجال البيئة عبيد العوني وفالح المحمدي أنه لم يهدأ لهما بال حتى اطمأنا على أن الشجرة النادرة وصلت إلى مقرها ومنزلها الجديد بخير، موجهَين الشكر للقوات الخاصة للأمن البيئي والهيئة الملكية لتطوير الرياض ومشروع الرياض الخضراء، وشكرهما الخاص للأمير متعب بن فهد الذي كان على تواصل معهما منذ معرفة الخبر حتى النهاية والاطمئنان.

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