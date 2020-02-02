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"ساما" تصدر تعليمات خدمات "الأشخاص ذوي الإعاقة" في المؤسسات المالية

لتعزيز الدور الإنساني لتلك المؤسسات تجاه عملائها وتيسير سُبل تقديم الخدمات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، الهادفة إلى تعزيز الدور الإنساني لتلك المؤسسات تجاه عملائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على تسهيل وتيسير سُبل تقديم الخدمات المالية لهذه الفئة العزيزة من المجتمع.


ويأتي إصدار هذه التعليمات ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تأدية المؤسسات المالية لدورها الإنساني، والتشجيع على تطوير الخدمات المالية المُقدمة لعملائها من الأشخاص ذوي الإعاقة.


ودعت "ساما" الراغبين بالاطلاع بشكل موسع على تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساما" تصدر تعليمات خدمات "الأشخاص ذوي الإعاقة" في المؤسسات المالية
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، الهادفة إلى تعزيز الدور الإنساني لتلك المؤسسات تجاه عملائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على تسهيل وتيسير سُبل تقديم الخدمات المالية لهذه الفئة العزيزة من المجتمع.


ويأتي إصدار هذه التعليمات ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تأدية المؤسسات المالية لدورها الإنساني، والتشجيع على تطوير الخدمات المالية المُقدمة لعملائها من الأشخاص ذوي الإعاقة.


ودعت "ساما" الراغبين بالاطلاع بشكل موسع على تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
03:12 PM

"ساما" تصدر تعليمات خدمات "الأشخاص ذوي الإعاقة" في المؤسسات المالية

لتعزيز الدور الإنساني لتلك المؤسسات تجاه عملائها وتيسير سُبل تقديم الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، الهادفة إلى تعزيز الدور الإنساني لتلك المؤسسات تجاه عملائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على تسهيل وتيسير سُبل تقديم الخدمات المالية لهذه الفئة العزيزة من المجتمع.


ويأتي إصدار هذه التعليمات ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تأدية المؤسسات المالية لدورها الإنساني، والتشجيع على تطوير الخدمات المالية المُقدمة لعملائها من الأشخاص ذوي الإعاقة.


ودعت "ساما" الراغبين بالاطلاع بشكل موسع على تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.

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