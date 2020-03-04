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بـ600 ألف شتلة.. "زهور الرس" يستقبل زواره بلوحات كتب عليها "كلنا سلمان" و"كلنا محمد"

"الخليفة": أمير القصيم اعتمد جائزة خالد المالك للتميز الإعلامي السنوية بالمهرجان

كشف خليفة الخليفة المدير التنفيذي لمهرجان الزهور والبيئة الرابع بمحافظة الرس، أن أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وافق على اعتماد جائزة خالد المالك للتميز الإعلامي السنوية بمهرجان الزهور والبيئة.

وفي التفاصيل، أوضح "الخليفة" أن هذه الجائزة تأتي بمساراتها المختلفة في السناب شات، والتصوير الفوتوغرافي، وإخراج مقاطع الفيديو، وهي إضافة مميزة ودعم للإعلاميين والإعلاميات، مقدماً شكره لمحافظ الرس حسين العساف ورئيس البلدية المهندس صالح السهلي ومشرف عام المهرجان الدكتور خالد الزرير على متابعتهم المستمرة للمهرجان وتذليل كافة الصعوبات التي تقف أمام تميز المهرجان ونجاحه، كما قدم شكره للجهات الأمنية المشاركة، وجميع الرعاة المشاركين وعلى رأسهم الراعي الرسمي فهد العذل على دعمه المتواصل للمهرجان.

ويعد ‏مهرجان الزهور والبيئة الرابع والذي تنظمه بلدية محافظة الرس امتداداً لثلاثة مهرجانات سابقه، اكتسب فيها فريق العمل بإدارة الخدمات الخبرة الكافية في تصميم سجادة الزهور وتنظيم المهرجان،إذ وصل عدد الشتلات في نسخته الرابعة إلى أكثر من 600 ألف شتله من الزهور المتنوعة، والتي صممت بأشكال ورسومات نالت استحسان الزوار، ضمت عبارة (كلنا سلمان) و(كلنا محمد) كتبت ونسقت من زهور "الاراولا"، فيما أضفن فتيات الرس لمسات جماليه حول السجادة بالتصاميم المختلفة والأقواس.

ويحتوي المهرجان على الأركان الأساسي، وهي صالة المعارض، والمشاتل، وركن خاص بمشتل البلديه، ومسرح الطفل، وساحة الفود ترك، والأسر المنتجة، وركن العيادات الطبية، والجمعيات، وركن التصوير، وركن المرسم، والذي يستقبل الأطفال لمدة خمس ساعات يومياً لتدريبهم وتعليمهم الفن التشكيلي والرسم تحت إدارة فتيات سعوديات محترفات، كما تم إضافة ركن تنسيق باقات الورد تحت إدارة مدربات سعوديات يستقبل الأطفال أيضاً خمس ساعات يومياً يقوم الاطفال بتعلم كيفية تنسيق الورد، وصناعة الباقات من الورد الخام، والذي يوفر يومياً من إدارة المهرجان ومن ثم توزيعه على الزوار مجاناً.

ويحتوي أركان المهرجان على مسرح الطفل، يتم فيه سحوبات يومياً على جوائز قيمه للزوار، كما يتم تقديم هدايا تذكارية للزوار، فيما تم استحداث هدية الأمهات الزائرات واللاتي يبلغن خمسين عاماً فما فوق بهدايا قيمة تكريماً لهن من قبل مشرفات الأسر وضيافة النساء.

الرس المدير التنفيذي لمهرجان الزهور والبيئة الرابع بالرس خليفة الخليفة جائزة خالد المالك للتميز الإعلامي السنوية بمهرجان الزهور والبيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ600 ألف شتلة.. "زهور الرس" يستقبل زواره بلوحات كتب عليها "كلنا سلمان" و"كلنا محمد"
سبق

كشف خليفة الخليفة المدير التنفيذي لمهرجان الزهور والبيئة الرابع بمحافظة الرس، أن أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وافق على اعتماد جائزة خالد المالك للتميز الإعلامي السنوية بمهرجان الزهور والبيئة.

وفي التفاصيل، أوضح "الخليفة" أن هذه الجائزة تأتي بمساراتها المختلفة في السناب شات، والتصوير الفوتوغرافي، وإخراج مقاطع الفيديو، وهي إضافة مميزة ودعم للإعلاميين والإعلاميات، مقدماً شكره لمحافظ الرس حسين العساف ورئيس البلدية المهندس صالح السهلي ومشرف عام المهرجان الدكتور خالد الزرير على متابعتهم المستمرة للمهرجان وتذليل كافة الصعوبات التي تقف أمام تميز المهرجان ونجاحه، كما قدم شكره للجهات الأمنية المشاركة، وجميع الرعاة المشاركين وعلى رأسهم الراعي الرسمي فهد العذل على دعمه المتواصل للمهرجان.

ويعد ‏مهرجان الزهور والبيئة الرابع والذي تنظمه بلدية محافظة الرس امتداداً لثلاثة مهرجانات سابقه، اكتسب فيها فريق العمل بإدارة الخدمات الخبرة الكافية في تصميم سجادة الزهور وتنظيم المهرجان،إذ وصل عدد الشتلات في نسخته الرابعة إلى أكثر من 600 ألف شتله من الزهور المتنوعة، والتي صممت بأشكال ورسومات نالت استحسان الزوار، ضمت عبارة (كلنا سلمان) و(كلنا محمد) كتبت ونسقت من زهور "الاراولا"، فيما أضفن فتيات الرس لمسات جماليه حول السجادة بالتصاميم المختلفة والأقواس.

ويحتوي المهرجان على الأركان الأساسي، وهي صالة المعارض، والمشاتل، وركن خاص بمشتل البلديه، ومسرح الطفل، وساحة الفود ترك، والأسر المنتجة، وركن العيادات الطبية، والجمعيات، وركن التصوير، وركن المرسم، والذي يستقبل الأطفال لمدة خمس ساعات يومياً لتدريبهم وتعليمهم الفن التشكيلي والرسم تحت إدارة فتيات سعوديات محترفات، كما تم إضافة ركن تنسيق باقات الورد تحت إدارة مدربات سعوديات يستقبل الأطفال أيضاً خمس ساعات يومياً يقوم الاطفال بتعلم كيفية تنسيق الورد، وصناعة الباقات من الورد الخام، والذي يوفر يومياً من إدارة المهرجان ومن ثم توزيعه على الزوار مجاناً.

ويحتوي أركان المهرجان على مسرح الطفل، يتم فيه سحوبات يومياً على جوائز قيمه للزوار، كما يتم تقديم هدايا تذكارية للزوار، فيما تم استحداث هدية الأمهات الزائرات واللاتي يبلغن خمسين عاماً فما فوق بهدايا قيمة تكريماً لهن من قبل مشرفات الأسر وضيافة النساء.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
10:40 PM

بـ600 ألف شتلة.. "زهور الرس" يستقبل زواره بلوحات كتب عليها "كلنا سلمان" و"كلنا محمد"

"الخليفة": أمير القصيم اعتمد جائزة خالد المالك للتميز الإعلامي السنوية بالمهرجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرس
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كشف خليفة الخليفة المدير التنفيذي لمهرجان الزهور والبيئة الرابع بمحافظة الرس، أن أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وافق على اعتماد جائزة خالد المالك للتميز الإعلامي السنوية بمهرجان الزهور والبيئة.

وفي التفاصيل، أوضح "الخليفة" أن هذه الجائزة تأتي بمساراتها المختلفة في السناب شات، والتصوير الفوتوغرافي، وإخراج مقاطع الفيديو، وهي إضافة مميزة ودعم للإعلاميين والإعلاميات، مقدماً شكره لمحافظ الرس حسين العساف ورئيس البلدية المهندس صالح السهلي ومشرف عام المهرجان الدكتور خالد الزرير على متابعتهم المستمرة للمهرجان وتذليل كافة الصعوبات التي تقف أمام تميز المهرجان ونجاحه، كما قدم شكره للجهات الأمنية المشاركة، وجميع الرعاة المشاركين وعلى رأسهم الراعي الرسمي فهد العذل على دعمه المتواصل للمهرجان.

ويعد ‏مهرجان الزهور والبيئة الرابع والذي تنظمه بلدية محافظة الرس امتداداً لثلاثة مهرجانات سابقه، اكتسب فيها فريق العمل بإدارة الخدمات الخبرة الكافية في تصميم سجادة الزهور وتنظيم المهرجان،إذ وصل عدد الشتلات في نسخته الرابعة إلى أكثر من 600 ألف شتله من الزهور المتنوعة، والتي صممت بأشكال ورسومات نالت استحسان الزوار، ضمت عبارة (كلنا سلمان) و(كلنا محمد) كتبت ونسقت من زهور "الاراولا"، فيما أضفن فتيات الرس لمسات جماليه حول السجادة بالتصاميم المختلفة والأقواس.

ويحتوي المهرجان على الأركان الأساسي، وهي صالة المعارض، والمشاتل، وركن خاص بمشتل البلديه، ومسرح الطفل، وساحة الفود ترك، والأسر المنتجة، وركن العيادات الطبية، والجمعيات، وركن التصوير، وركن المرسم، والذي يستقبل الأطفال لمدة خمس ساعات يومياً لتدريبهم وتعليمهم الفن التشكيلي والرسم تحت إدارة فتيات سعوديات محترفات، كما تم إضافة ركن تنسيق باقات الورد تحت إدارة مدربات سعوديات يستقبل الأطفال أيضاً خمس ساعات يومياً يقوم الاطفال بتعلم كيفية تنسيق الورد، وصناعة الباقات من الورد الخام، والذي يوفر يومياً من إدارة المهرجان ومن ثم توزيعه على الزوار مجاناً.

ويحتوي أركان المهرجان على مسرح الطفل، يتم فيه سحوبات يومياً على جوائز قيمه للزوار، كما يتم تقديم هدايا تذكارية للزوار، فيما تم استحداث هدية الأمهات الزائرات واللاتي يبلغن خمسين عاماً فما فوق بهدايا قيمة تكريماً لهن من قبل مشرفات الأسر وضيافة النساء.

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