النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1026 خلال الـ24 ساعة الماضية

معهد العاصمة النموذجي يُقيم حفلاً ختامياً ومسيرة افتراضية للخريجين

عُرض على قناة اليوتيوب.. عروض تقديمية وكلمات شكر وثناء

رعى القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم؛ مساء الخميس ٢٤ رمضان لعام ١٤٤٢هـ، الحفل الختامي ومسيرة الخريجين الافتراضية الذي عُرض على قناة اليوتيوب الخاصة بالمعهد.

وأوضح مشرف الإعلام والاتصال بالمعهد محمد الشهري؛ أنه بعد السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم مسيرة الخريجين الافتراضية ثم كلمة لراعي الحفل القائد العام للمعهد عادل الطخيم؛ الذي قدّم التهنئة للطلاب الخريجين، ولأولياء أمورهم متمنياً لهم التوفيق في مرحلتهم القادمة، موجهاً الشكر لمنسوبي القسم الثانوي خاصة والمعهد عامة، على جهودهم المبذولة خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأضاف الشهري؛ تم تقديم عرض مرئي لمشاعر الطلاب الخريجين، تلاه كلمة قائد القسم الثانوي سعد الدعيلج؛ الذي وجّه الشكر والتقدير للطلاب الخريجين ولأسرهم لتغلبهم على هذه الظروف الاستثنائية ومواصلتهم تلقي العلم، داعياً لهم بالتوفيق، ثم قصيدة لمحمد الخليف؛ مساعد القائد العام للشؤون التعليمية بعنوان (تهنئة للخريجين)، وكلمة الطلاب الخريجين قدّمها الطالب عبدالله العصيمي؛ الذي وجّه الشكر والتقدير وخالص الدعاء للأسرة التعليمية في معهد العاصمة النموذجي على ما بذلوه من جهد في الأعوام السابقة وفي هذا العام الاستثنائي موجهاً التهنئة لزملائه الخريجين.

ولفت إلى أنه تمّت مشاهدة عرض مرئي لمشاعر معلمي القسم الثانوي، تلاه عرض مرئي لأنشطة وإنجازات المعهد خلال العام الدراسي ١٤٤٢هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معهد العاصمة النموذجي يُقيم حفلاً ختامياً ومسيرة افتراضية للخريجين
سبق

رعى القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم؛ مساء الخميس ٢٤ رمضان لعام ١٤٤٢هـ، الحفل الختامي ومسيرة الخريجين الافتراضية الذي عُرض على قناة اليوتيوب الخاصة بالمعهد.

وأوضح مشرف الإعلام والاتصال بالمعهد محمد الشهري؛ أنه بعد السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم مسيرة الخريجين الافتراضية ثم كلمة لراعي الحفل القائد العام للمعهد عادل الطخيم؛ الذي قدّم التهنئة للطلاب الخريجين، ولأولياء أمورهم متمنياً لهم التوفيق في مرحلتهم القادمة، موجهاً الشكر لمنسوبي القسم الثانوي خاصة والمعهد عامة، على جهودهم المبذولة خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأضاف الشهري؛ تم تقديم عرض مرئي لمشاعر الطلاب الخريجين، تلاه كلمة قائد القسم الثانوي سعد الدعيلج؛ الذي وجّه الشكر والتقدير للطلاب الخريجين ولأسرهم لتغلبهم على هذه الظروف الاستثنائية ومواصلتهم تلقي العلم، داعياً لهم بالتوفيق، ثم قصيدة لمحمد الخليف؛ مساعد القائد العام للشؤون التعليمية بعنوان (تهنئة للخريجين)، وكلمة الطلاب الخريجين قدّمها الطالب عبدالله العصيمي؛ الذي وجّه الشكر والتقدير وخالص الدعاء للأسرة التعليمية في معهد العاصمة النموذجي على ما بذلوه من جهد في الأعوام السابقة وفي هذا العام الاستثنائي موجهاً التهنئة لزملائه الخريجين.

ولفت إلى أنه تمّت مشاهدة عرض مرئي لمشاعر معلمي القسم الثانوي، تلاه عرض مرئي لأنشطة وإنجازات المعهد خلال العام الدراسي ١٤٤٢هـ.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
01:36 PM

معهد العاصمة النموذجي يُقيم حفلاً ختامياً ومسيرة افتراضية للخريجين

عُرض على قناة اليوتيوب.. عروض تقديمية وكلمات شكر وثناء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
579

رعى القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم؛ مساء الخميس ٢٤ رمضان لعام ١٤٤٢هـ، الحفل الختامي ومسيرة الخريجين الافتراضية الذي عُرض على قناة اليوتيوب الخاصة بالمعهد.

وأوضح مشرف الإعلام والاتصال بالمعهد محمد الشهري؛ أنه بعد السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم مسيرة الخريجين الافتراضية ثم كلمة لراعي الحفل القائد العام للمعهد عادل الطخيم؛ الذي قدّم التهنئة للطلاب الخريجين، ولأولياء أمورهم متمنياً لهم التوفيق في مرحلتهم القادمة، موجهاً الشكر لمنسوبي القسم الثانوي خاصة والمعهد عامة، على جهودهم المبذولة خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأضاف الشهري؛ تم تقديم عرض مرئي لمشاعر الطلاب الخريجين، تلاه كلمة قائد القسم الثانوي سعد الدعيلج؛ الذي وجّه الشكر والتقدير للطلاب الخريجين ولأسرهم لتغلبهم على هذه الظروف الاستثنائية ومواصلتهم تلقي العلم، داعياً لهم بالتوفيق، ثم قصيدة لمحمد الخليف؛ مساعد القائد العام للشؤون التعليمية بعنوان (تهنئة للخريجين)، وكلمة الطلاب الخريجين قدّمها الطالب عبدالله العصيمي؛ الذي وجّه الشكر والتقدير وخالص الدعاء للأسرة التعليمية في معهد العاصمة النموذجي على ما بذلوه من جهد في الأعوام السابقة وفي هذا العام الاستثنائي موجهاً التهنئة لزملائه الخريجين.

ولفت إلى أنه تمّت مشاهدة عرض مرئي لمشاعر معلمي القسم الثانوي، تلاه عرض مرئي لأنشطة وإنجازات المعهد خلال العام الدراسي ١٤٤٢هـ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,423
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,923

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة