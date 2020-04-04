البرلمان التونسي يفوض صلاحياته للحكومة لمواجهة "كورونا"

سيخول لها إصدار المراسيم دون استشارة

وافق البرلمان التونسي بالإجماع اليوم (السبت)، على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أن تفويض الصلاحيات سلاح ضروري لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.

وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة للبرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج، وفقاً لـ"رويترز".

كما سيسمح القانون للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.

وأعلنت تونس حتى الآن 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر الى 19 أبريل الحالي.