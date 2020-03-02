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"العدل" تنشر أحكام المحكمة العليا للقضايا التجارية

متاحة للاطلاع بشكل تدريجي عبر بوابتها الإلكترونية

شرعت وزارة العدل بنشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في طلبات الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا التجارية.

وأكدت الوزارة أن أحكام المحكمة العليا متاحة للاطلاع بشكل تدريجي، عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa.

وقالت الوزارة : الاطلاع على الأحكام يمر بأربع خطوات، تبدأ بالدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة "عن الوزارة"، ثم الانتقال إلى "مركز البحوث"، ثم إلى "نشر الأحكام"، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة، ونشرت الوزارة أكثر من 17 ألف حكم تجاري.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

وزارة العدل القضايا التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تنشر أحكام المحكمة العليا للقضايا التجارية
سبق

شرعت وزارة العدل بنشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في طلبات الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا التجارية.

وأكدت الوزارة أن أحكام المحكمة العليا متاحة للاطلاع بشكل تدريجي، عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa.

وقالت الوزارة : الاطلاع على الأحكام يمر بأربع خطوات، تبدأ بالدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة "عن الوزارة"، ثم الانتقال إلى "مركز البحوث"، ثم إلى "نشر الأحكام"، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة، ونشرت الوزارة أكثر من 17 ألف حكم تجاري.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:16 PM

"العدل" تنشر أحكام المحكمة العليا للقضايا التجارية

متاحة للاطلاع بشكل تدريجي عبر بوابتها الإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شرعت وزارة العدل بنشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في طلبات الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا التجارية.

وأكدت الوزارة أن أحكام المحكمة العليا متاحة للاطلاع بشكل تدريجي، عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa.

وقالت الوزارة : الاطلاع على الأحكام يمر بأربع خطوات، تبدأ بالدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة "عن الوزارة"، ثم الانتقال إلى "مركز البحوث"، ثم إلى "نشر الأحكام"، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة، ونشرت الوزارة أكثر من 17 ألف حكم تجاري.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

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