النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "العدل": رفع إيقاف الخدمات "إلكتروني" .. ولا حاجة إلى زيارة المحاكم أو رفع طلب

المطلق أكد أن المحاكم بدأت بتفعيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق؛ إن المحاكم بدأت بتفعيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وتعمل حالياً على رفع إيقاف الخدمات تلقائياً، ولا يتطلب الأمر زيارة المحكمة أو طلب ذلك إلكترونياً.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أقرّ تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منها إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية".

كما أقرّ الوزير وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضدّه ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أُقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وزارة العدل رفع إيقاف الخدمات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "العدل": رفع إيقاف الخدمات "إلكتروني" .. ولا حاجة إلى زيارة المحاكم أو رفع طلب
سبق

قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق؛ إن المحاكم بدأت بتفعيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وتعمل حالياً على رفع إيقاف الخدمات تلقائياً، ولا يتطلب الأمر زيارة المحكمة أو طلب ذلك إلكترونياً.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أقرّ تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منها إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية".

كما أقرّ الوزير وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضدّه ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أُقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
09:32 AM

متحدث "العدل": رفع إيقاف الخدمات "إلكتروني" .. ولا حاجة إلى زيارة المحاكم أو رفع طلب

المطلق أكد أن المحاكم بدأت بتفعيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
15,381

قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق؛ إن المحاكم بدأت بتفعيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وتعمل حالياً على رفع إيقاف الخدمات تلقائياً، ولا يتطلب الأمر زيارة المحكمة أو طلب ذلك إلكترونياً.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أقرّ تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منها إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية".

كما أقرّ الوزير وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضدّه ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أُقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,473
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,210
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,097
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,591

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة