سلوفينيا تعلن: إدراج "حزب الله" اللبناني كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار"

قالت: أنشطته مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب

أعلنت سلطات سلوفينيا عن إدراج "حزب الله" اللبناني، كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار".

وأوضحت الحكومة السلوفينية في بيان لها، أنها "اتخذت القرار تماشيًا مع تقرير مجموعة التنسيق التي حققت في أنشطة الحزب".

وذكر التقرير المذكور أن "أنشطة حزب الله مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيس الوزراء السلوفيني جانيز جانزا، سيُجري زيارة إلى إسرائيل في 8 ديسمبر المقبل لبحث شراء أسلحة إسرائيلية؛ فيما لم تصدر الحكومة أي بيان بشأن الزيارة المذكورة.