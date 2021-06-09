فتح عقبة "هدا الطائف" بعد تفقد الطريق والتأكد من سلامته

شهدت هطول أمطار غزيرة

فتحت إدارة الطرق بمحافظة الطائف عقبة الهدا، وذلك بعد أن تفقدت الفِرق الميدانية امتداد طريق العقبة، وتأكدت بشكل مباشر من سلامته قبل فتحه لمرتاديه.

يُشار إلى أن الطائف شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة بعد عصر اليوم.