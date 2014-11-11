النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يقرّ تعديلاً بنظام الاعتداء على المال العام .. "على المدان رد المال"

وافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية وعلى تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادة "العاشرة" من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتصبح بالنص الآتي: "دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على مَن تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال".

كما وافق "الشورى" على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

وكان المجلس قد وافق في جلسته العادية الأولى من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق.

ونوّه المجلس بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، التي أدت إلى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أن اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل جمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن.

وقال: نتطلع أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تجمع بين مكونات الشعب اليمني للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير لليمن.

وأضاف: المملكة تحرص على استقرار اليمن وازدهاره، وعلى تكاتف مواطنيه بما يحقق الأمن وينهي التدخلات الخارجية الساعية إلى زرع الإرهاب والفوضى.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يقرّ تعديلاً بنظام الاعتداء على المال العام .. "على المدان رد المال"
سبق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادة "العاشرة" من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتصبح بالنص الآتي: "دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على مَن تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال".

كما وافق "الشورى" على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

وكان المجلس قد وافق في جلسته العادية الأولى من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق.

ونوّه المجلس بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، التي أدت إلى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أن اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل جمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن.

وقال: نتطلع أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تجمع بين مكونات الشعب اليمني للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير لليمن.

وأضاف: المملكة تحرص على استقرار اليمن وازدهاره، وعلى تكاتف مواطنيه بما يحقق الأمن وينهي التدخلات الخارجية الساعية إلى زرع الإرهاب والفوضى.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
01:00 PM

"الشورى" يقرّ تعديلاً بنظام الاعتداء على المال العام .. "على المدان رد المال"

وافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية وعلى تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,805

وافق مجلس الشورى، اليوم، على تعديل المادة "العاشرة" من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتصبح بالنص الآتي: "دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على مَن تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال".

كما وافق "الشورى" على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

وكان المجلس قد وافق في جلسته العادية الأولى من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق.

ونوّه المجلس بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، التي أدت إلى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أن اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل جمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن.

وقال: نتطلع أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تجمع بين مكونات الشعب اليمني للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير لليمن.

وأضاف: المملكة تحرص على استقرار اليمن وازدهاره، وعلى تكاتف مواطنيه بما يحقق الأمن وينهي التدخلات الخارجية الساعية إلى زرع الإرهاب والفوضى.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,139
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,170
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,541
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,832

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة