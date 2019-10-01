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لجنة الاقتصاد بالشورى تستعرض التقرير السنوي للإحصاء للعام 1439/ 1440هـ

إشادة بجهود الهيئة.. والتطلعات تزداد لإنجاز تعداد السكان والمساكن 2020

أشاد الدكتور عبدالله بن حمود الحربي عضو مجلس الشورى السعودي، بانضمام المملكة العربية السعودية إلى المعيار الخاص لنشر البيانات الإحصائية والوصفية في صفحة البيانات القومية الموجزة في صندوق النقد الدولي.

وهنّأ "الحربي" الهيئة العامة للإحصاء، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته خلال السنوات الماضية لتعزيز التزام المملكة بشفافية البيانات وباعتماد أفضل الممارسات الدولية في المجال الإحصائي.

وكان مجلس الشورى قد ناقش اليوم في جلسته العادية 58؛ التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439/ 1440، وأبدى المجلس عدداً من التوصيات التي أحيلت للجنة الاقتصاد والطاقة للمراجعة وفق آراء الأعضاء.

ودعت التوصيات المقترحة إلى تعزيز دور الهيئة من خلال تمكينها تجاه البيانات الضخمة، وإصدار المؤشرات التي تسهم بدورها في متابعة تنفيذ المبادرات الخاصة برؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى أكد عدد من الأعضاء على أهمية التعداد الشامل للسكان والمساكن، والذي سينطلق في شهر مارس من العام القادم، مطالبين بكشف النقاب عن الخطوات التي بذلتها الهيئة للاستعداد لتطبيقه، وإشراك الجهات ذات العلاقة في الخطة، والتي منها أقسام الإحصاء في الجامعات السعودية.

من جانبه قال "الحربي": نؤكد أهمية أن تُمنح الهيئة العامة للإحصاء برنامجاً تشغيليًّا لاستقطاب الكفاءات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الإحصاء وتقنية المعلومات وعلوم البيانات، وتأهيل المشاركين في برامج التعداد من خلال التدريب الملائم، وإتاحة البيانات بعد ترميزها للباحثين في جميع المجالات؛ حتى تعم الاستفادة منها في مجالات البحث العلمي المختلفة.

وطالب "الحربي" بإقرار رقم موحد للوحدات العقارية السكنية أو المنشآت؛ من خلال الاعتماد على العنوان الوطني "البريد السعودي"؛ لاستخدامه من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لدعم تحديث الإحصاءات من واقع السجلات الإدارية لدى تلك الجهات.

جدير بالذكر أن تقرير الهيئة العامة للإحصاء شمل أهم نتائج البيانات السجلية، والمسوح الميدانية التي قامت بها الهيئة وعكستها على المؤشرات المختلفة في ثمانية فصول رئيسة، مع عدد من الملحقات المختلفة. ويقع التقرير في 421 صفحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة الاقتصاد بالشورى تستعرض التقرير السنوي للإحصاء للعام 1439/ 1440هـ
سبق

أشاد الدكتور عبدالله بن حمود الحربي عضو مجلس الشورى السعودي، بانضمام المملكة العربية السعودية إلى المعيار الخاص لنشر البيانات الإحصائية والوصفية في صفحة البيانات القومية الموجزة في صندوق النقد الدولي.

وهنّأ "الحربي" الهيئة العامة للإحصاء، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته خلال السنوات الماضية لتعزيز التزام المملكة بشفافية البيانات وباعتماد أفضل الممارسات الدولية في المجال الإحصائي.

وكان مجلس الشورى قد ناقش اليوم في جلسته العادية 58؛ التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439/ 1440، وأبدى المجلس عدداً من التوصيات التي أحيلت للجنة الاقتصاد والطاقة للمراجعة وفق آراء الأعضاء.

ودعت التوصيات المقترحة إلى تعزيز دور الهيئة من خلال تمكينها تجاه البيانات الضخمة، وإصدار المؤشرات التي تسهم بدورها في متابعة تنفيذ المبادرات الخاصة برؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى أكد عدد من الأعضاء على أهمية التعداد الشامل للسكان والمساكن، والذي سينطلق في شهر مارس من العام القادم، مطالبين بكشف النقاب عن الخطوات التي بذلتها الهيئة للاستعداد لتطبيقه، وإشراك الجهات ذات العلاقة في الخطة، والتي منها أقسام الإحصاء في الجامعات السعودية.

من جانبه قال "الحربي": نؤكد أهمية أن تُمنح الهيئة العامة للإحصاء برنامجاً تشغيليًّا لاستقطاب الكفاءات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الإحصاء وتقنية المعلومات وعلوم البيانات، وتأهيل المشاركين في برامج التعداد من خلال التدريب الملائم، وإتاحة البيانات بعد ترميزها للباحثين في جميع المجالات؛ حتى تعم الاستفادة منها في مجالات البحث العلمي المختلفة.

وطالب "الحربي" بإقرار رقم موحد للوحدات العقارية السكنية أو المنشآت؛ من خلال الاعتماد على العنوان الوطني "البريد السعودي"؛ لاستخدامه من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لدعم تحديث الإحصاءات من واقع السجلات الإدارية لدى تلك الجهات.

جدير بالذكر أن تقرير الهيئة العامة للإحصاء شمل أهم نتائج البيانات السجلية، والمسوح الميدانية التي قامت بها الهيئة وعكستها على المؤشرات المختلفة في ثمانية فصول رئيسة، مع عدد من الملحقات المختلفة. ويقع التقرير في 421 صفحة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
04:44 PM

لجنة الاقتصاد بالشورى تستعرض التقرير السنوي للإحصاء للعام 1439/ 1440هـ

إشادة بجهود الهيئة.. والتطلعات تزداد لإنجاز تعداد السكان والمساكن 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الدكتور عبدالله بن حمود الحربي عضو مجلس الشورى السعودي، بانضمام المملكة العربية السعودية إلى المعيار الخاص لنشر البيانات الإحصائية والوصفية في صفحة البيانات القومية الموجزة في صندوق النقد الدولي.

وهنّأ "الحربي" الهيئة العامة للإحصاء، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته خلال السنوات الماضية لتعزيز التزام المملكة بشفافية البيانات وباعتماد أفضل الممارسات الدولية في المجال الإحصائي.

وكان مجلس الشورى قد ناقش اليوم في جلسته العادية 58؛ التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439/ 1440، وأبدى المجلس عدداً من التوصيات التي أحيلت للجنة الاقتصاد والطاقة للمراجعة وفق آراء الأعضاء.

ودعت التوصيات المقترحة إلى تعزيز دور الهيئة من خلال تمكينها تجاه البيانات الضخمة، وإصدار المؤشرات التي تسهم بدورها في متابعة تنفيذ المبادرات الخاصة برؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى أكد عدد من الأعضاء على أهمية التعداد الشامل للسكان والمساكن، والذي سينطلق في شهر مارس من العام القادم، مطالبين بكشف النقاب عن الخطوات التي بذلتها الهيئة للاستعداد لتطبيقه، وإشراك الجهات ذات العلاقة في الخطة، والتي منها أقسام الإحصاء في الجامعات السعودية.

من جانبه قال "الحربي": نؤكد أهمية أن تُمنح الهيئة العامة للإحصاء برنامجاً تشغيليًّا لاستقطاب الكفاءات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الإحصاء وتقنية المعلومات وعلوم البيانات، وتأهيل المشاركين في برامج التعداد من خلال التدريب الملائم، وإتاحة البيانات بعد ترميزها للباحثين في جميع المجالات؛ حتى تعم الاستفادة منها في مجالات البحث العلمي المختلفة.

وطالب "الحربي" بإقرار رقم موحد للوحدات العقارية السكنية أو المنشآت؛ من خلال الاعتماد على العنوان الوطني "البريد السعودي"؛ لاستخدامه من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لدعم تحديث الإحصاءات من واقع السجلات الإدارية لدى تلك الجهات.

جدير بالذكر أن تقرير الهيئة العامة للإحصاء شمل أهم نتائج البيانات السجلية، والمسوح الميدانية التي قامت بها الهيئة وعكستها على المؤشرات المختلفة في ثمانية فصول رئيسة، مع عدد من الملحقات المختلفة. ويقع التقرير في 421 صفحة.

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