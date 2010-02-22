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معهد التمويل الدولي يؤكد: انتعاش الاقتصاد السعودي في 2021

سيسجل تعافيًا بالقطاعات النفطية وغير النفطية مع احتواء "كورونا"

سيسجل الاقتصاد السعودي تعافيًا في القطاعات النفطية وغير النفطية خلال العام الجاري جنبًا إلى جنب مع الاحتواء الفعّال لفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وذلك وفقًا لمعهد التمويل الدولي ( IIF ).

وأظهر تقرير معهد التمويل الدولي وهو اتحاد يضم مؤسسات مالية عالمية مقره واشنطن، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.4 % في العام الجاري مع انتعاش اقتصادي جيد.

وقال جاربيس اراديان كبير الاقتصاديين في المعهد، إن أحد العوامل المهمة التي ستُسهم في دعم الانتعاش هي مشروعات صندوق الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 كان أقل حدة منه في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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معهد التمويل الدولي يؤكد: انتعاش الاقتصاد السعودي في 2021
سبق

سيسجل الاقتصاد السعودي تعافيًا في القطاعات النفطية وغير النفطية خلال العام الجاري جنبًا إلى جنب مع الاحتواء الفعّال لفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وذلك وفقًا لمعهد التمويل الدولي ( IIF ).

وأظهر تقرير معهد التمويل الدولي وهو اتحاد يضم مؤسسات مالية عالمية مقره واشنطن، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.4 % في العام الجاري مع انتعاش اقتصادي جيد.

وقال جاربيس اراديان كبير الاقتصاديين في المعهد، إن أحد العوامل المهمة التي ستُسهم في دعم الانتعاش هي مشروعات صندوق الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 كان أقل حدة منه في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
12:01 AM

معهد التمويل الدولي يؤكد: انتعاش الاقتصاد السعودي في 2021

سيسجل تعافيًا بالقطاعات النفطية وغير النفطية مع احتواء "كورونا"

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خالد علي - الرياض
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سيسجل الاقتصاد السعودي تعافيًا في القطاعات النفطية وغير النفطية خلال العام الجاري جنبًا إلى جنب مع الاحتواء الفعّال لفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وذلك وفقًا لمعهد التمويل الدولي ( IIF ).

وأظهر تقرير معهد التمويل الدولي وهو اتحاد يضم مؤسسات مالية عالمية مقره واشنطن، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.4 % في العام الجاري مع انتعاش اقتصادي جيد.

وقال جاربيس اراديان كبير الاقتصاديين في المعهد، إن أحد العوامل المهمة التي ستُسهم في دعم الانتعاش هي مشروعات صندوق الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 كان أقل حدة منه في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

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