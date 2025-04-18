سلطنة عُمان تسجّل 111 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 1180 حالة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 33 لمواطنين و78 لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات في السلطنة 1180 حالة، و6 وفيات، فيما تماثل 176 حالة للشفاء.