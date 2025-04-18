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سلطنة عُمان تسجّل 111 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 1180 حالة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 33 لمواطنين و78 لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات في السلطنة 1180 حالة، و6 وفيات، فيما تماثل 176 حالة للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان تسجّل 111 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 33 لمواطنين و78 لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات في السلطنة 1180 حالة، و6 وفيات، فيما تماثل 176 حالة للشفاء.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
11:08 AM

سلطنة عُمان تسجّل 111 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 1180 حالة و6 وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 33 لمواطنين و78 لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات في السلطنة 1180 حالة، و6 وفيات، فيما تماثل 176 حالة للشفاء.

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