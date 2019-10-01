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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8052.71 نقطة

التداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 110 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 39.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8052.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات تْشب، وساسكو، واليمامة للحديد، والمصافي، والمتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، والتأمين العربية، وأسمنت الجنوب، وأسواق عبدالله العثيم, وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و 4.65%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والراجحي, وأسمنت الجوف، والبحري هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، ودار الأركان, والبحري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 3.96 نقطة ليقفل عند مستوى 3773.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 100 ألف سهم تقاسمتها 178 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8052.71 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 39.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8052.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات تْشب، وساسكو، واليمامة للحديد، والمصافي، والمتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، والتأمين العربية، وأسمنت الجنوب، وأسواق عبدالله العثيم, وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و 4.65%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والراجحي, وأسمنت الجوف، والبحري هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، ودار الأركان, والبحري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 3.96 نقطة ليقفل عند مستوى 3773.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 100 ألف سهم تقاسمتها 178 صفقة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
03:58 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8052.71 نقطة

التداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 110 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 39.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8052.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات تْشب، وساسكو، واليمامة للحديد، والمصافي، والمتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، والتأمين العربية، وأسمنت الجنوب، وأسواق عبدالله العثيم, وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و 4.65%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والراجحي, وأسمنت الجوف، والبحري هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، ودار الأركان, والبحري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 3.96 نقطة ليقفل عند مستوى 3773.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 100 ألف سهم تقاسمتها 178 صفقة.

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