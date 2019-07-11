"الغذاء والدواء" تحذر من مكياج "إضاءة وجه": يهيج العين والجلد والرئتين

دعت للتخلص منه.. وقالت: نسبة عالية من مادة الأنتيمون تجاوزت المسموح به

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من منتج تجميلي لمكياج بشرة إضاءة وجه يحمل الاسم التجاري"Kiss Beauty highlight glitter "؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مادة الأنتيمون تجاوزت الحد المسموح به.

وأوضحت "الهيئة" أنها سحبت عينات متداولة من المنتج بالأسواق المحلية، بغرض تحليلها للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من مادة الأنتيمون تجاوزت الحد المسموح بها كشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من هذه المادة، قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك مثل تهيج العين، الجلد، والرئتين.

ويحمل المنتج اسم (Kiss beauty highlight glitter “No. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12”) والمصنع في الصين برقم تشغيلة (87083072018) وتاريخ صلاحية 2023/07م.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وقالت الهيئة إنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي أعلنت عنها الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa .