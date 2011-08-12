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"الغذاء والدواء" تكثف الرقابة لضمان سلامة ومأمونية أغذية وأدوية حجاج بيت الله

أغلقت 26 منشأة وضبطت 3100 مخالفة

أسفرت الجهود الرقابية والتفتيشية للهيئة العامة للغذاء والدواء خلال موسم حج عام 1440هـ؛ عن زيارة أكثر من 3200 منشأة غذائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أغلقت خلالها 26 منشأة وضبطت 3100 مخالفة، بالإضافة إلى فحص أكثر من 27 ألف سيارة لنقل الأغذية عبر مداخل مكة المكرمة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية.


وأوضحت الهيئة أنها زارت 2216 منشأة غذائية في منطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج، ورصدت 3903 مخالفات في هذه المنشآت، وتم إغلاق 23 منشأة منها، وإتلاف 42495 كجم مواد غذائية، و16954 لترًا من المواد الغذائية السائلة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وفي المدينة المنورة.. قامت الهيئة بزيارة 1019 منشأة غذائية، ورصدت خلالها 1094 مخالفة داخل هذه المنشآت، وتم إغلاق 3 منشآت، وإتلاف 1980 كجم، و72 لتراً من المواد الغذائية السائلة، و289 قطعة أوان، بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة.


وضمن جهود الهيئة في الإشراف على وسائل نقل المواد الغذائية لحجاج بيت الله الحرام؛ أوضحت أنها فحصت 27789 سيارة لنقل المواد الغذائية عبر مداخل مكة المكرمة، بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، وإتلاف 13988 كجم، و458 لتر مواد غذائية منقولة، في حين بلغ عدد السيارات المخالفة لنقل الغذاء 2085 سيارة، بينما سجلت السيارات المطابقة 25704 سيارات مطابقة لاشتراطات نقل المواد الغذائية.

وكانت "الغذاء والدواء" قد شاركت بالعديد من الأعمال الرقابية والتفتيشية والتوعوية خلال موسم حج 1440هـ؛ لضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تكثف الرقابة لضمان سلامة ومأمونية أغذية وأدوية حجاج بيت الله
سبق

أسفرت الجهود الرقابية والتفتيشية للهيئة العامة للغذاء والدواء خلال موسم حج عام 1440هـ؛ عن زيارة أكثر من 3200 منشأة غذائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أغلقت خلالها 26 منشأة وضبطت 3100 مخالفة، بالإضافة إلى فحص أكثر من 27 ألف سيارة لنقل الأغذية عبر مداخل مكة المكرمة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية.


وأوضحت الهيئة أنها زارت 2216 منشأة غذائية في منطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج، ورصدت 3903 مخالفات في هذه المنشآت، وتم إغلاق 23 منشأة منها، وإتلاف 42495 كجم مواد غذائية، و16954 لترًا من المواد الغذائية السائلة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وفي المدينة المنورة.. قامت الهيئة بزيارة 1019 منشأة غذائية، ورصدت خلالها 1094 مخالفة داخل هذه المنشآت، وتم إغلاق 3 منشآت، وإتلاف 1980 كجم، و72 لتراً من المواد الغذائية السائلة، و289 قطعة أوان، بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة.


وضمن جهود الهيئة في الإشراف على وسائل نقل المواد الغذائية لحجاج بيت الله الحرام؛ أوضحت أنها فحصت 27789 سيارة لنقل المواد الغذائية عبر مداخل مكة المكرمة، بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، وإتلاف 13988 كجم، و458 لتر مواد غذائية منقولة، في حين بلغ عدد السيارات المخالفة لنقل الغذاء 2085 سيارة، بينما سجلت السيارات المطابقة 25704 سيارات مطابقة لاشتراطات نقل المواد الغذائية.

وكانت "الغذاء والدواء" قد شاركت بالعديد من الأعمال الرقابية والتفتيشية والتوعوية خلال موسم حج 1440هـ؛ لضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
04:40 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
05:47 PM

"الغذاء والدواء" تكثف الرقابة لضمان سلامة ومأمونية أغذية وأدوية حجاج بيت الله

أغلقت 26 منشأة وضبطت 3100 مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أسفرت الجهود الرقابية والتفتيشية للهيئة العامة للغذاء والدواء خلال موسم حج عام 1440هـ؛ عن زيارة أكثر من 3200 منشأة غذائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أغلقت خلالها 26 منشأة وضبطت 3100 مخالفة، بالإضافة إلى فحص أكثر من 27 ألف سيارة لنقل الأغذية عبر مداخل مكة المكرمة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية.


وأوضحت الهيئة أنها زارت 2216 منشأة غذائية في منطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج، ورصدت 3903 مخالفات في هذه المنشآت، وتم إغلاق 23 منشأة منها، وإتلاف 42495 كجم مواد غذائية، و16954 لترًا من المواد الغذائية السائلة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وفي المدينة المنورة.. قامت الهيئة بزيارة 1019 منشأة غذائية، ورصدت خلالها 1094 مخالفة داخل هذه المنشآت، وتم إغلاق 3 منشآت، وإتلاف 1980 كجم، و72 لتراً من المواد الغذائية السائلة، و289 قطعة أوان، بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة.


وضمن جهود الهيئة في الإشراف على وسائل نقل المواد الغذائية لحجاج بيت الله الحرام؛ أوضحت أنها فحصت 27789 سيارة لنقل المواد الغذائية عبر مداخل مكة المكرمة، بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، وإتلاف 13988 كجم، و458 لتر مواد غذائية منقولة، في حين بلغ عدد السيارات المخالفة لنقل الغذاء 2085 سيارة، بينما سجلت السيارات المطابقة 25704 سيارات مطابقة لاشتراطات نقل المواد الغذائية.

وكانت "الغذاء والدواء" قد شاركت بالعديد من الأعمال الرقابية والتفتيشية والتوعوية خلال موسم حج 1440هـ؛ لضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

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