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207 قتلى حصيلة 6 أيام من العدوان التركي على سوريا

العدد مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى حالتهم خطرة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى في المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش التركي والقوات التابعة له منذ بدء الهجوم على شمال شرق سوريا ارتفع إلى 207 قتلى.
وقال "المرصد": قُتل 121 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية منذ انطلاق الهجوم العسكري التركي جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات.
وأضاف: ارتفع إلى 86 عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا بينهم 8 جنود أتراك قُتلوا خلال قصف واشتباكات مع قسد، واعترفت أنقرة بمقتل 5 منهم، وهناك معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية- السورية.
وأردف: عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
كما أعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، السبت الماضي، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص؛ بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.

العدوان التركي على سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

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207 قتلى حصيلة 6 أيام من العدوان التركي على سوريا
سبق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى في المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش التركي والقوات التابعة له منذ بدء الهجوم على شمال شرق سوريا ارتفع إلى 207 قتلى.
وقال "المرصد": قُتل 121 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية منذ انطلاق الهجوم العسكري التركي جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات.
وأضاف: ارتفع إلى 86 عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا بينهم 8 جنود أتراك قُتلوا خلال قصف واشتباكات مع قسد، واعترفت أنقرة بمقتل 5 منهم، وهناك معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية- السورية.
وأردف: عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
كما أعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، السبت الماضي، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص؛ بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
03:34 PM

207 قتلى حصيلة 6 أيام من العدوان التركي على سوريا

العدد مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى حالتهم خطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,533

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى في المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش التركي والقوات التابعة له منذ بدء الهجوم على شمال شرق سوريا ارتفع إلى 207 قتلى.
وقال "المرصد": قُتل 121 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية منذ انطلاق الهجوم العسكري التركي جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات.
وأضاف: ارتفع إلى 86 عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا بينهم 8 جنود أتراك قُتلوا خلال قصف واشتباكات مع قسد، واعترفت أنقرة بمقتل 5 منهم، وهناك معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية- السورية.
وأردف: عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
كما أعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، السبت الماضي، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص؛ بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.

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