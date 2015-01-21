النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في لقاء "الاستشاري" .. "آل الشيخ" يستمع للمعلمين ويجدد: أنتم حجر الزاوية

خاطب أعضاء المجلس قائلاً: "نحن وإياكم فريق واحد لخدمة هذا الوطن وأبنائنا"

جدّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ التأكيد على أن المعلمين والمعلمات هم حجر الزاوية في عملية تطوير مستوى أداء الطلاب والطالبات.

جاء ذلك، في ثنايا كلمة الوزير التي ارتجلها خلال لقائه، أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين، بحضور أمين عام المجلس المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم محمد الدخيني؛ حيث شدّد "آل الشيخ"، على دور المعلمين والمعلمات الرئيس في رفع مستوى نواتج التعلم والاستماع لآرائهم وأفكارهم المتعلقة بالميدان التعليمي.

وخاطب الوزير أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين، قائلاً: "الله يحييكم ونحن وإياكم فريق واحد لخدمة هذا الوطن وأبنائنا، مثل ما ذكرت أن المعلم والمعلمة هم حجر الزاوية في عملية تطوير مستوى أداء أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، سائلا الله في ختام اللقاء أن ينفع بهم".

وهذا وقد تبادل المعلمون والمعلمات مع الوزير "آل الشيخ"، الأفكار والمقترحات والصعوبات في الميدان التعليمي والتربوي.

يُذكر أن وزير التعليم يرأس المجلس الاستشاري الذي يضم في عضويته 24 معلماً ومعلمة بالتساوي ممن يمارسون التدريس فعلياً، ويضم المجلس نخبة من المعلمين والمعلمات الذين يمارسون التدريس في مدارس التعليم العام، وذلك بغية تعزيز مشاركتهم في صناعة القرارات التي تخص الميدان التربوي، وتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلميـن والمعلمات، والتعبير عنهم وعن مقترحاتهم، بهدف تطوير العملية التعليمية.

ويقدم المجلس توصياته بخصوص خطط الوزارة التطويرية ورصد معوقات الميدان التعليمي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى الاستثمار الإيجابي للرؤى والحلول العملية للتحديات والمشكلات التي تواجه المعلمين.

ويقوم بدراسة الموضوعات التي تقع ضمن مجال اختصاصه واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، والمتمثلة في "حقوق وواجبات المعلم - المشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التعليم - تطوير العمل الميداني وتحسين بيئته التعليمية - الموضوعات المحالة أو المقترحة من أعضاء المجلس إلى المجلس".

ويعد المجلس إحدى الخطط التطويرية للوزارة في مرحلتها القادمة، التي تهدف من خلالها إلى الاقتراب من الميدان، وتبادل الخبرات والوقوف على المشكلات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في لقاء "الاستشاري" .. "آل الشيخ" يستمع للمعلمين ويجدد: أنتم حجر الزاوية
سبق

جدّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ التأكيد على أن المعلمين والمعلمات هم حجر الزاوية في عملية تطوير مستوى أداء الطلاب والطالبات.

جاء ذلك، في ثنايا كلمة الوزير التي ارتجلها خلال لقائه، أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين، بحضور أمين عام المجلس المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم محمد الدخيني؛ حيث شدّد "آل الشيخ"، على دور المعلمين والمعلمات الرئيس في رفع مستوى نواتج التعلم والاستماع لآرائهم وأفكارهم المتعلقة بالميدان التعليمي.

وخاطب الوزير أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين، قائلاً: "الله يحييكم ونحن وإياكم فريق واحد لخدمة هذا الوطن وأبنائنا، مثل ما ذكرت أن المعلم والمعلمة هم حجر الزاوية في عملية تطوير مستوى أداء أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، سائلا الله في ختام اللقاء أن ينفع بهم".

وهذا وقد تبادل المعلمون والمعلمات مع الوزير "آل الشيخ"، الأفكار والمقترحات والصعوبات في الميدان التعليمي والتربوي.

يُذكر أن وزير التعليم يرأس المجلس الاستشاري الذي يضم في عضويته 24 معلماً ومعلمة بالتساوي ممن يمارسون التدريس فعلياً، ويضم المجلس نخبة من المعلمين والمعلمات الذين يمارسون التدريس في مدارس التعليم العام، وذلك بغية تعزيز مشاركتهم في صناعة القرارات التي تخص الميدان التربوي، وتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلميـن والمعلمات، والتعبير عنهم وعن مقترحاتهم، بهدف تطوير العملية التعليمية.

ويقدم المجلس توصياته بخصوص خطط الوزارة التطويرية ورصد معوقات الميدان التعليمي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى الاستثمار الإيجابي للرؤى والحلول العملية للتحديات والمشكلات التي تواجه المعلمين.

ويقوم بدراسة الموضوعات التي تقع ضمن مجال اختصاصه واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، والمتمثلة في "حقوق وواجبات المعلم - المشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التعليم - تطوير العمل الميداني وتحسين بيئته التعليمية - الموضوعات المحالة أو المقترحة من أعضاء المجلس إلى المجلس".

ويعد المجلس إحدى الخطط التطويرية للوزارة في مرحلتها القادمة، التي تهدف من خلالها إلى الاقتراب من الميدان، وتبادل الخبرات والوقوف على المشكلات.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
09:40 AM

في لقاء "الاستشاري" .. "آل الشيخ" يستمع للمعلمين ويجدد: أنتم حجر الزاوية

خاطب أعضاء المجلس قائلاً: "نحن وإياكم فريق واحد لخدمة هذا الوطن وأبنائنا"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
4,469

جدّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ التأكيد على أن المعلمين والمعلمات هم حجر الزاوية في عملية تطوير مستوى أداء الطلاب والطالبات.

جاء ذلك، في ثنايا كلمة الوزير التي ارتجلها خلال لقائه، أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين، بحضور أمين عام المجلس المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم محمد الدخيني؛ حيث شدّد "آل الشيخ"، على دور المعلمين والمعلمات الرئيس في رفع مستوى نواتج التعلم والاستماع لآرائهم وأفكارهم المتعلقة بالميدان التعليمي.

وخاطب الوزير أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين، قائلاً: "الله يحييكم ونحن وإياكم فريق واحد لخدمة هذا الوطن وأبنائنا، مثل ما ذكرت أن المعلم والمعلمة هم حجر الزاوية في عملية تطوير مستوى أداء أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، سائلا الله في ختام اللقاء أن ينفع بهم".

وهذا وقد تبادل المعلمون والمعلمات مع الوزير "آل الشيخ"، الأفكار والمقترحات والصعوبات في الميدان التعليمي والتربوي.

يُذكر أن وزير التعليم يرأس المجلس الاستشاري الذي يضم في عضويته 24 معلماً ومعلمة بالتساوي ممن يمارسون التدريس فعلياً، ويضم المجلس نخبة من المعلمين والمعلمات الذين يمارسون التدريس في مدارس التعليم العام، وذلك بغية تعزيز مشاركتهم في صناعة القرارات التي تخص الميدان التربوي، وتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلميـن والمعلمات، والتعبير عنهم وعن مقترحاتهم، بهدف تطوير العملية التعليمية.

ويقدم المجلس توصياته بخصوص خطط الوزارة التطويرية ورصد معوقات الميدان التعليمي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى الاستثمار الإيجابي للرؤى والحلول العملية للتحديات والمشكلات التي تواجه المعلمين.

ويقوم بدراسة الموضوعات التي تقع ضمن مجال اختصاصه واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، والمتمثلة في "حقوق وواجبات المعلم - المشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التعليم - تطوير العمل الميداني وتحسين بيئته التعليمية - الموضوعات المحالة أو المقترحة من أعضاء المجلس إلى المجلس".

ويعد المجلس إحدى الخطط التطويرية للوزارة في مرحلتها القادمة، التي تهدف من خلالها إلى الاقتراب من الميدان، وتبادل الخبرات والوقوف على المشكلات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,164
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,517
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,407

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة