في لقاء "الاستشاري" .. "آل الشيخ" يستمع للمعلمين ويجدد: أنتم حجر الزاوية

خاطب أعضاء المجلس قائلاً: "نحن وإياكم فريق واحد لخدمة هذا الوطن وأبنائنا"

جدّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ التأكيد على أن المعلمين والمعلمات هم حجر الزاوية في عملية تطوير مستوى أداء الطلاب والطالبات.

جاء ذلك، في ثنايا كلمة الوزير التي ارتجلها خلال لقائه، أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين، بحضور أمين عام المجلس المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم محمد الدخيني؛ حيث شدّد "آل الشيخ"، على دور المعلمين والمعلمات الرئيس في رفع مستوى نواتج التعلم والاستماع لآرائهم وأفكارهم المتعلقة بالميدان التعليمي.

وخاطب الوزير أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين، قائلاً: "الله يحييكم ونحن وإياكم فريق واحد لخدمة هذا الوطن وأبنائنا، مثل ما ذكرت أن المعلم والمعلمة هم حجر الزاوية في عملية تطوير مستوى أداء أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، سائلا الله في ختام اللقاء أن ينفع بهم".

وهذا وقد تبادل المعلمون والمعلمات مع الوزير "آل الشيخ"، الأفكار والمقترحات والصعوبات في الميدان التعليمي والتربوي.

يُذكر أن وزير التعليم يرأس المجلس الاستشاري الذي يضم في عضويته 24 معلماً ومعلمة بالتساوي ممن يمارسون التدريس فعلياً، ويضم المجلس نخبة من المعلمين والمعلمات الذين يمارسون التدريس في مدارس التعليم العام، وذلك بغية تعزيز مشاركتهم في صناعة القرارات التي تخص الميدان التربوي، وتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلميـن والمعلمات، والتعبير عنهم وعن مقترحاتهم، بهدف تطوير العملية التعليمية.

ويقدم المجلس توصياته بخصوص خطط الوزارة التطويرية ورصد معوقات الميدان التعليمي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى الاستثمار الإيجابي للرؤى والحلول العملية للتحديات والمشكلات التي تواجه المعلمين.

ويقوم بدراسة الموضوعات التي تقع ضمن مجال اختصاصه واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، والمتمثلة في "حقوق وواجبات المعلم - المشكلات والتحديات التي تواجه مهنة التعليم - تطوير العمل الميداني وتحسين بيئته التعليمية - الموضوعات المحالة أو المقترحة من أعضاء المجلس إلى المجلس".

ويعد المجلس إحدى الخطط التطويرية للوزارة في مرحلتها القادمة، التي تهدف من خلالها إلى الاقتراب من الميدان، وتبادل الخبرات والوقوف على المشكلات.