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"الصناعة" تطلق مركز الاتصال الوطني "آمر" 199099

للاستفسارات حول آلية تحمّل رسوم العمال الوافدين

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مركز الاتصال الوطني "آمر" 199099 لتلقي الاستفسارات حول آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويأتي إطلاق المركز، اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2019 القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخَّص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة خمسة أعوام.


ويُسهم القرار في تنمية القطاع الصناعي وتحفيزه للمشاركة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية المقابل المالي العمالة الوافدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصناعة" تطلق مركز الاتصال الوطني "آمر" 199099
سبق

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مركز الاتصال الوطني "آمر" 199099 لتلقي الاستفسارات حول آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويأتي إطلاق المركز، اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2019 القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخَّص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة خمسة أعوام.


ويُسهم القرار في تنمية القطاع الصناعي وتحفيزه للمشاركة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
01:58 PM

"الصناعة" تطلق مركز الاتصال الوطني "آمر" 199099

للاستفسارات حول آلية تحمّل رسوم العمال الوافدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مركز الاتصال الوطني "آمر" 199099 لتلقي الاستفسارات حول آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويأتي إطلاق المركز، اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2019 القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخَّص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة خمسة أعوام.


ويُسهم القرار في تنمية القطاع الصناعي وتحفيزه للمشاركة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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