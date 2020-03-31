مركز الملك سلمان يوزّع مساعدات غذائية للنازحين من "عمران" إلى "الوادي" بمأرب

بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس؛ مساعدات غذائية للنازحين من محافظة عمران إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، شملت 500 سلة غذائية استفاد منها 3,000 فرد.



ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.