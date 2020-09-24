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رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة

في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا

خسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر من نظيره العين الإماراتي بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 (الجولة السادسة والأخيرة) لصالح المجموعة الرابعة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بهدف دون مقابل للعين الإماراتي أحرزه اللاعب "كودجو" في الدقيقة 19.

ورغم الخسارة إلا أن الفريق النصراوي كان قد ضمن التأهل لدور الـ16 قبل هذه المواجهة معتليًا صدارة المجموعة وسيواجه الثاني من المجموعة c.

دوري أبطال آسيا النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة
سبق

خسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر من نظيره العين الإماراتي بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 (الجولة السادسة والأخيرة) لصالح المجموعة الرابعة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بهدف دون مقابل للعين الإماراتي أحرزه اللاعب "كودجو" في الدقيقة 19.

ورغم الخسارة إلا أن الفريق النصراوي كان قد ضمن التأهل لدور الـ16 قبل هذه المواجهة معتليًا صدارة المجموعة وسيواجه الثاني من المجموعة c.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:32 PM

رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة

في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
2
1,155

خسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر من نظيره العين الإماراتي بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 (الجولة السادسة والأخيرة) لصالح المجموعة الرابعة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بهدف دون مقابل للعين الإماراتي أحرزه اللاعب "كودجو" في الدقيقة 19.

ورغم الخسارة إلا أن الفريق النصراوي كان قد ضمن التأهل لدور الـ16 قبل هذه المواجهة معتليًا صدارة المجموعة وسيواجه الثاني من المجموعة c.

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