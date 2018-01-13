‫بالصور.. "سبق" ترصد دخول متسابقي رالي داكار "وادي الدواسر"

المرحلة السابعة شهدت منافسة قوية

تصوير: محمد آل مسحل

رصدت عدسة "سبق" صباح اليوم اللحظات الأولى لوصول متسابقي رالي داكار السعودية 2020 في مرحلته السابعة إلى محافظة وادي الدواسر، وتحديدًا في منطقة الدعلية شمال المحافظة.

‫وشهدت المرحلة السابعة، التي تعد أطول مراحل السباق، منافسة قوية بين السائقين، وخصوصًا أنهم مروا بكثبان رملية كثيفة حتى وصولهم إلى منطقة النهاية "الدعلية" شمال المحافظة، وسط استعداد وتنظيم احترافي، أبهر الجميع من الجهات الأمنية، بمتابعة مدير الشرطة وادي الدواسر، وإشراف المحافظ.

ووثقت "سبق" صورًا لمتسابقي رالي داكار العالمي أثناء دخولهم من غرب المحافظة باتجاه الشرق لموقع المخيم المقام بجوار بوابة مطار محافظة وادي الدواسر، الذي يشارك فيه 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم.

‫وكانت محافظة وادي الدواسر، ممثلة بالجهات الرسمية، قد أعلنت يوم أمس جاهزيتها لاستقبال المشاركين في رالي داكار السعودية، الذي يقام على صحراء السعودية للمرة الأولى على مستوى قارة آسيا في مرحلته السابعة، واستؤنفت مغامراته فَجْر اليوم في صحراء السعودية من الرياض إلى محافظة وادي الدواسر. وتعد تلك المرحلة أطول المراحل الخاصة؛ إذ يبلغ طولها 546 كيلومترًا، بمسافة إجمالية طولها 741 كيلومترًا.

‫ويأتي ذلك بعد أن حصل السائقون والفرق المشاركة على يوم راحة في الرياض عقب وصول السباق إلى نقطة النصف. ويُستأنف السباق من الرياض الأحد، وينعطف مساره بعد ذلك تجاه الغرب في وسط صحراء السعودية الشاسعة قبل الالتفاف والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء؛ وهو ما يعني دخوله منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية من منطقة القدية التي ستشهد تتويج الفائز في رالي داكار السعودية؛ وسيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.