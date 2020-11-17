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"الميموني" يطلع على منجزات صحة الطائف وتفاصيل 100 مشروع

استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني.

وقدم "القحطاني" خلال اللقاء، عرضاً تضمن نطاق الخدمات الصحية لمديرية الشؤون الصحية بالطائف والتي تقدم خدماتها من خلال خمسة مستشفيات داخلية و11 مستشفى خارجيًا و114 مركزاً للرعاية الصحية الاولية.

واشتمل العرض على الأهداف الاستراتيجية لصحة الطائف، وعرضًا لمبادرة 100 مشروع خلال 100 يوم، والتي انطلقت قبل حوالي شهرين، وتكتمل قبل نهاية العام الميلادي، وتشتمل على 41 مشروعاً لتحسين تجربة المريض و22 مشروعاً لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى 22 مشروعاً لتعزيز التحول الرقمي و12 مشروعاً لتحسين تجربة الموظفين وثلاث مبادرات لتحفيز الاستثمار الصحي.

واستعرض "القحطاني" منجزات صحة الطائف خلال العام الجاري 2020، ومنها مبادرة الغسيل الكلوي المنزلي، إضافة إلى تدشين مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وتحويل ١٧ مركزاً صحياً للعمل بنظام الدوام الممتد.

ونجحت صحة الطائف خلال العام الحالي في إيصال الأدوية لأكثر من 14239 مستفيدًا من أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، كما فعلت 41 عيادة للتثقيف الإكلينيكي بالمراكز الصحية.

واعتمدت صحة الطائف 34 مركزاً تدريبياً معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وضمن الإحصائيات بلغ عدد فحوصات فيروس كورونا 117768 مستفيدًا، فيما استفاد من خدمات الرعاية الصحية الأولية 790352 مستفيدًا.

واعتمدت صحة الطائف 14 عيادة أسنان للعمل على امتداد 16 ساعة بمراكز الرعاية الصحية.
يشار إلى أن صحة الطائف نجحت في الحصول على الاعتماد المؤسسي لجميع المستشفيات الطائف الداخلية و٢٢ مركزاً صحياً.

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"الميموني" يطلع على منجزات صحة الطائف وتفاصيل 100 مشروع
سبق

استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني.

وقدم "القحطاني" خلال اللقاء، عرضاً تضمن نطاق الخدمات الصحية لمديرية الشؤون الصحية بالطائف والتي تقدم خدماتها من خلال خمسة مستشفيات داخلية و11 مستشفى خارجيًا و114 مركزاً للرعاية الصحية الاولية.

واشتمل العرض على الأهداف الاستراتيجية لصحة الطائف، وعرضًا لمبادرة 100 مشروع خلال 100 يوم، والتي انطلقت قبل حوالي شهرين، وتكتمل قبل نهاية العام الميلادي، وتشتمل على 41 مشروعاً لتحسين تجربة المريض و22 مشروعاً لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى 22 مشروعاً لتعزيز التحول الرقمي و12 مشروعاً لتحسين تجربة الموظفين وثلاث مبادرات لتحفيز الاستثمار الصحي.

واستعرض "القحطاني" منجزات صحة الطائف خلال العام الجاري 2020، ومنها مبادرة الغسيل الكلوي المنزلي، إضافة إلى تدشين مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وتحويل ١٧ مركزاً صحياً للعمل بنظام الدوام الممتد.

ونجحت صحة الطائف خلال العام الحالي في إيصال الأدوية لأكثر من 14239 مستفيدًا من أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، كما فعلت 41 عيادة للتثقيف الإكلينيكي بالمراكز الصحية.

واعتمدت صحة الطائف 34 مركزاً تدريبياً معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وضمن الإحصائيات بلغ عدد فحوصات فيروس كورونا 117768 مستفيدًا، فيما استفاد من خدمات الرعاية الصحية الأولية 790352 مستفيدًا.

واعتمدت صحة الطائف 14 عيادة أسنان للعمل على امتداد 16 ساعة بمراكز الرعاية الصحية.
يشار إلى أن صحة الطائف نجحت في الحصول على الاعتماد المؤسسي لجميع المستشفيات الطائف الداخلية و٢٢ مركزاً صحياً.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
03:42 PM

"الميموني" يطلع على منجزات صحة الطائف وتفاصيل 100 مشروع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني.

وقدم "القحطاني" خلال اللقاء، عرضاً تضمن نطاق الخدمات الصحية لمديرية الشؤون الصحية بالطائف والتي تقدم خدماتها من خلال خمسة مستشفيات داخلية و11 مستشفى خارجيًا و114 مركزاً للرعاية الصحية الاولية.

واشتمل العرض على الأهداف الاستراتيجية لصحة الطائف، وعرضًا لمبادرة 100 مشروع خلال 100 يوم، والتي انطلقت قبل حوالي شهرين، وتكتمل قبل نهاية العام الميلادي، وتشتمل على 41 مشروعاً لتحسين تجربة المريض و22 مشروعاً لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى 22 مشروعاً لتعزيز التحول الرقمي و12 مشروعاً لتحسين تجربة الموظفين وثلاث مبادرات لتحفيز الاستثمار الصحي.

واستعرض "القحطاني" منجزات صحة الطائف خلال العام الجاري 2020، ومنها مبادرة الغسيل الكلوي المنزلي، إضافة إلى تدشين مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وتحويل ١٧ مركزاً صحياً للعمل بنظام الدوام الممتد.

ونجحت صحة الطائف خلال العام الحالي في إيصال الأدوية لأكثر من 14239 مستفيدًا من أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، كما فعلت 41 عيادة للتثقيف الإكلينيكي بالمراكز الصحية.

واعتمدت صحة الطائف 34 مركزاً تدريبياً معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وضمن الإحصائيات بلغ عدد فحوصات فيروس كورونا 117768 مستفيدًا، فيما استفاد من خدمات الرعاية الصحية الأولية 790352 مستفيدًا.

واعتمدت صحة الطائف 14 عيادة أسنان للعمل على امتداد 16 ساعة بمراكز الرعاية الصحية.
يشار إلى أن صحة الطائف نجحت في الحصول على الاعتماد المؤسسي لجميع المستشفيات الطائف الداخلية و٢٢ مركزاً صحياً.

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