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بوصول " مبولحي".. عقد أجانب الاتفاق يكتمل

انضم حارس الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي، إلى تدريبات فريقه، الثلاثاء، بعد وصوله في وقت سابق اليوم إلى الدمام، من العاصمة الفرنسية باريس.


وبوصول الحارس الجزائري اكتمل نصاب اللاعبين الأجانب في الاتفاق، باستثناء وليد أزارو الذي انتهت إعارته مع الفريق، الذي يحاول حالياً تمديدها حتى نهاية الموسم الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بوصول " مبولحي".. عقد أجانب الاتفاق يكتمل
سبق

انضم حارس الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي، إلى تدريبات فريقه، الثلاثاء، بعد وصوله في وقت سابق اليوم إلى الدمام، من العاصمة الفرنسية باريس.


وبوصول الحارس الجزائري اكتمل نصاب اللاعبين الأجانب في الاتفاق، باستثناء وليد أزارو الذي انتهت إعارته مع الفريق، الذي يحاول حالياً تمديدها حتى نهاية الموسم الجاري.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:02 PM

بوصول " مبولحي".. عقد أجانب الاتفاق يكتمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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انضم حارس الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي، إلى تدريبات فريقه، الثلاثاء، بعد وصوله في وقت سابق اليوم إلى الدمام، من العاصمة الفرنسية باريس.


وبوصول الحارس الجزائري اكتمل نصاب اللاعبين الأجانب في الاتفاق، باستثناء وليد أزارو الذي انتهت إعارته مع الفريق، الذي يحاول حالياً تمديدها حتى نهاية الموسم الجاري.

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