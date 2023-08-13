استعداداً للعودة.. "تقني مكة" يجهز نقاط الفحص البصري ويستحدث إدارة الأزمات

في إطار الاهتمام من قبل المؤسسة لتوفير الوقاية لمنسوبيها العاملين في الحقل التدريبي

أصدرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة العديد من التوجيهات الوقائية والتوعوية؛ للحفاظ على سلامة منسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية بمحافظات المنطقة من جائحة كورونا، وجاءت تلك الإجراءات بناء على توجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية المناسبة لمواجهة الجائحة، وما تضمنه الدليل الاسترشادي المعتمد من المؤسسة في هذا الصدد.

وأكد فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاهتمام من قبل المؤسسة لتوفير الوقاية لمنسوبيها العاملين في الحقل التدريبي من خلال توعيتهم بأهم الاحترازات الوقائية وتزويدهم بأدوات السلامة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة. وكشف عن تجهيزات نقاط الفحص البصري بجميع المنشآت التدريبية بمحافظات منطقة مكة المكرمة، وتشكيل لجنة بمسمي بإدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية بالمنشآت التدريبية، وإصدار المؤسسة دليل استرشادي لترتيبات العودة للتدريب في المنشآت التدريبية بالمنطقة، وطباعة منشورات دورية تحتوي على تعليمات وقائية وصحية وتوعوية، ومشاركة منسوبي التدريب المعلومات والقرارات المتعلقة بفيروس كورونا وتحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار "كدسة" إلى استعداد 22 منشأة تدريبية بمحافظات المنطقة ما بين كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية للبنين ستكون مستعدة لإستقبال قرابة 30 ألف متدرب ومتدربة باستخدام أحدث المعدات لتعقيم جميع بيئات التدريب والقيام بعدد من الجولات اليومية لضمان صحة وسلامة العاملين وتوفير أقصى مراحل العناية على مدار اليوم التدريبي مع التأكيد على صحة كل العاملين في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يتم فحصهم بشكل دوري قبل بدء التدريب وبعد الانتهاء منه وتعقيم القاعات والورش التدريبية. مؤكداً أن العملية التدريبية ستواكبها مرحلة توعية مستمرة للتأكد من سلامة الزملاء والزميلات القائمين على التدريب وكذلك سلامة أبنائنا المتدربين والمتدربات، ودعا الجميع إلى التعاون والتكاتف والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.