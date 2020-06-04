النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرجاء إعادة الجهاز.. يتم تتبعكم".. نص رسائل أبل لسارقي أجهزتها في أمريكا

سُرقت خلال أحداث الشغب الذي رافقت الاحتجاجات عقب مقتل جورج فلويد

أرسلت شركة أبل، رسالة واضحة وقصيرة إلى الأشخاص الذين سرقوا هواتف آيفون من متاجرها خلال أحداث الشغب الذي رافقت بعض الاحتجاجات المناهضة لمقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

وبينما تعمل الشركة على تعطيل أجهزة آيفون التي تمت سرقتها من متاجر البيع بالتجزئة؛ لجعلها غير صالحة للعمل؛ أرسلت الشركة رسالة إلى الأشخاص الذين نهبوا أجهزتها جاء فيها "يتم تتبعكم".

وبدأت تظهر على شاشات أجهزة آيفون المسروقة رسالة التحذير من شركة أبل، وانتشرت صور لهذه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"ريديت".

وكانت متاجر أبل، التي بدأت مؤخرًا في إعادة فتح فروعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، قد أعلنت عن أعمال تخريب وسرقة طالت عدة محال تابعة لها، بما في ذلك في نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.

في واحدة من رسائل أبل إلى سارقي أجهزتها في فيلادلفيا، يمكن قراءة النص التالي، كما وردت على موقع تويتر: "الرجاء إعادة الجهاز إلى محل أبل بشارع وولنت ستريت.. تم تعطيل الجهاز ويتم تتبعه. سيتم تنبيه السلطات المحلية"؛ وفقًا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفق "سكاي نيوز"؛ رغم الوضوح في الرسالة؛ فقد رفضت شركة أبل التعليق على ما وصفته بـ"المسائل الأمنية".

جدير بالذكر أن مبادرة أبل هذه لتتبع الأجهزة المسروقة ليست الأولى من نوعها؛ حيث قامت الشركة مؤخرًا بتثبيت برامج خاصة على أجهزة آيفون الخاصة بمتاجرها لتتبع موقع الأجهزة المسروقة؛ علمًا بأن هذه البرامج لا تكون مدمجة في أجهزة آيفون التي تم شراؤها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك" قد وصف في مذكرة أرسلت إلى الموظفين يوم الأحد، مقتل فلويد بأنه "لا معنى له"، وتعهّد بالتبرع لمجموعات حقوق الإنسان؛ بما في ذلك مبادرة العدالة المتساوية.

شركة أبل أبل أمريكا

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"الرجاء إعادة الجهاز.. يتم تتبعكم".. نص رسائل أبل لسارقي أجهزتها في أمريكا
سبق

أرسلت شركة أبل، رسالة واضحة وقصيرة إلى الأشخاص الذين سرقوا هواتف آيفون من متاجرها خلال أحداث الشغب الذي رافقت بعض الاحتجاجات المناهضة لمقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

وبينما تعمل الشركة على تعطيل أجهزة آيفون التي تمت سرقتها من متاجر البيع بالتجزئة؛ لجعلها غير صالحة للعمل؛ أرسلت الشركة رسالة إلى الأشخاص الذين نهبوا أجهزتها جاء فيها "يتم تتبعكم".

وبدأت تظهر على شاشات أجهزة آيفون المسروقة رسالة التحذير من شركة أبل، وانتشرت صور لهذه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"ريديت".

وكانت متاجر أبل، التي بدأت مؤخرًا في إعادة فتح فروعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، قد أعلنت عن أعمال تخريب وسرقة طالت عدة محال تابعة لها، بما في ذلك في نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.

في واحدة من رسائل أبل إلى سارقي أجهزتها في فيلادلفيا، يمكن قراءة النص التالي، كما وردت على موقع تويتر: "الرجاء إعادة الجهاز إلى محل أبل بشارع وولنت ستريت.. تم تعطيل الجهاز ويتم تتبعه. سيتم تنبيه السلطات المحلية"؛ وفقًا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفق "سكاي نيوز"؛ رغم الوضوح في الرسالة؛ فقد رفضت شركة أبل التعليق على ما وصفته بـ"المسائل الأمنية".

جدير بالذكر أن مبادرة أبل هذه لتتبع الأجهزة المسروقة ليست الأولى من نوعها؛ حيث قامت الشركة مؤخرًا بتثبيت برامج خاصة على أجهزة آيفون الخاصة بمتاجرها لتتبع موقع الأجهزة المسروقة؛ علمًا بأن هذه البرامج لا تكون مدمجة في أجهزة آيفون التي تم شراؤها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك" قد وصف في مذكرة أرسلت إلى الموظفين يوم الأحد، مقتل فلويد بأنه "لا معنى له"، وتعهّد بالتبرع لمجموعات حقوق الإنسان؛ بما في ذلك مبادرة العدالة المتساوية.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:50 AM

"الرجاء إعادة الجهاز.. يتم تتبعكم".. نص رسائل أبل لسارقي أجهزتها في أمريكا

سُرقت خلال أحداث الشغب الذي رافقت الاحتجاجات عقب مقتل جورج فلويد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,149

أرسلت شركة أبل، رسالة واضحة وقصيرة إلى الأشخاص الذين سرقوا هواتف آيفون من متاجرها خلال أحداث الشغب الذي رافقت بعض الاحتجاجات المناهضة لمقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

وبينما تعمل الشركة على تعطيل أجهزة آيفون التي تمت سرقتها من متاجر البيع بالتجزئة؛ لجعلها غير صالحة للعمل؛ أرسلت الشركة رسالة إلى الأشخاص الذين نهبوا أجهزتها جاء فيها "يتم تتبعكم".

وبدأت تظهر على شاشات أجهزة آيفون المسروقة رسالة التحذير من شركة أبل، وانتشرت صور لهذه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"ريديت".

وكانت متاجر أبل، التي بدأت مؤخرًا في إعادة فتح فروعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، قد أعلنت عن أعمال تخريب وسرقة طالت عدة محال تابعة لها، بما في ذلك في نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.

في واحدة من رسائل أبل إلى سارقي أجهزتها في فيلادلفيا، يمكن قراءة النص التالي، كما وردت على موقع تويتر: "الرجاء إعادة الجهاز إلى محل أبل بشارع وولنت ستريت.. تم تعطيل الجهاز ويتم تتبعه. سيتم تنبيه السلطات المحلية"؛ وفقًا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفق "سكاي نيوز"؛ رغم الوضوح في الرسالة؛ فقد رفضت شركة أبل التعليق على ما وصفته بـ"المسائل الأمنية".

جدير بالذكر أن مبادرة أبل هذه لتتبع الأجهزة المسروقة ليست الأولى من نوعها؛ حيث قامت الشركة مؤخرًا بتثبيت برامج خاصة على أجهزة آيفون الخاصة بمتاجرها لتتبع موقع الأجهزة المسروقة؛ علمًا بأن هذه البرامج لا تكون مدمجة في أجهزة آيفون التي تم شراؤها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك" قد وصف في مذكرة أرسلت إلى الموظفين يوم الأحد، مقتل فلويد بأنه "لا معنى له"، وتعهّد بالتبرع لمجموعات حقوق الإنسان؛ بما في ذلك مبادرة العدالة المتساوية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,821
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,191
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,193
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,890

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة