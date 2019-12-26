فيديو مروع.. سمكة أبو سيف غاضبة تحاول طعن سائح

جُن جنون السمكة وتدخّل صياد أنقذ الموقف

كشف شريط فيديو، عن لحظة مروعة حين قامت سمكة أبو سيف غاضبة، بمهاجمة سائح، أثناء ممارسة الغوص في تايلاند، ولم ينقذه منها إلا قيام الصيادين بجذبها بخيط الصيد بعيدًا عنه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ وقع الحادث يوم 13 ديسمبر الجاري، أمام سواحل محافظة تشومفون جنوبي تايلاند، حين كان بعض السائحين يمارسون رياضة الغوص بالقرب من بعض مراكب الصيد، وقد التقط أحد الصيادين الواقعة بالكاميرا.

ويُظهر شريط الفيديو المروع، سمكة أبو سيف وهي تدور حول أحد السياح، الذي بدا عليه الخوف وهو يحاول إبعادها؛ لتعود وتدور حوله مرة أخرى، وفي لحظة اندفعت السمكة محاولة طعن السائح بفكها العلوي الرفيع الحاد، الذي يشبه السيف؛ لكن السائح مد يده لإبعادها.

وتضيف الصحيفة: في تلك اللحظة تدخل الصيادون لإنقاذ السائح؛ حيث قام أحد الصيادين بجذب خيط الصيد الذي يمسك بالسمكة، وجذبها نحو المركب، وللتخلص من غضبها وشرها، قطع الصياد الخيط وأطلق السمكة.

ويقول الصياد الذي التقط الفيديو: إن خيط أحد الصيادين أمسك السمكة؛ وهو ما أثار غضبها بشدة؛ لذلك ظلت تدور وتتحرك بسرعة محاولة تمزيق الخيط وتحرير نفسها، وعندما لم تستطع، جن جنونها وهاجمت السائح في الماء.

ويضيف الصياد: لو تمكنت السمكة من طعن السائح فيمكن أن تتسبب بموته، إن طعنتها قاتلة.

جدير بالذكر، أن صيادًا في هاواي لَقِيَ حتفه عام 2015، عندما ضربته سمكة من نوع أبو سيف في صدره بفكها العلوي، بعد أن طعنها بحربة في ميناء بجزيرة بيج.

وفي عام 2017، نجا أحد السياح البريطانيين من الموت بأعجوبة، عندما طعنته سمكة أبو سيف في رقبته، وهو يقف في مركب صغير ويستعد لرحلة غطس في إندونيسيا.

وحسب "موسوعة ويكيبيديا"؛ فإن سمكة السيف أو أبو سيف، هي سمكة كبيرة تعيش في المحيطات، لها جسم طويل وملفوف، وعينان كبيرتا الحجم. أخذت اسمها من فكها العلوي الطويل المفلطح الذي يأخذ شكل السيف، ويصل طول هذه الأسماك إلى ما يقرب من المترين وتزن ما يقرب من 115كيلو جرامًا.