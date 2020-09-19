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بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يحكي ذكرياته في بيت "سلمان" واللحظات الذهبية

قال إنه حرص على اختلاطهم بالناس في مدارس عامة والجلوس مع رجال وحدوا المملكة

في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي على "تويتر"، حكى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بعض ذكرياته مع والده خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وطريقة تربيته لأبنائه.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن خادم الحرمين الشريفين كان حريصًا على أن ينشأ أبناؤه مختلطين بالناس، وغير معزولين عنهم في "زاوية ملكية" أو في "لحظات ملكية" كما يسميها الناس، وأنهم كأبناء لأمير الرياض آنذاك درسوا في مدارس مفتوحة، وفيها كل الأسر وكل الناس وهي "مدارس الأنجال"، التي تحولت إلى معهد العاصمة النموذجي لاحقًا، وكانت مدارس عامة وليست خاصة.
كما كشف الأمير سلطان عن أنه تربى في بيت مفتوح، تأتي إليه الناس كل يوم، وأن خادم الحرمين الشريفين كان لديه نظام مهم جدًّا، وهو رعايته لأولاده، وكان يجتمع معهم على الغداء، وهو ما يسمى "جمعة الغداء" عند كل الأسر، كما كان خادم الحرمين موجودًا معهم في البيت دائمًا، وأن الملك سلمان عوّدهم على الجلوس مع كبار القوم عندما كانوا يأتون بعد صلاة المغرب للسلام عليه؛ فكان عمره 8 أو 9 سنوات ويجلس مع رجال شاركوا مع الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، وكانت هذه اللحظات بالنسبة له هي "اللحظات الذهبية".
https://twitter.com/i/status/1174402771564580865

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يحكي ذكرياته في بيت "سلمان" واللحظات الذهبية
سبق

في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي على "تويتر"، حكى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بعض ذكرياته مع والده خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وطريقة تربيته لأبنائه.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن خادم الحرمين الشريفين كان حريصًا على أن ينشأ أبناؤه مختلطين بالناس، وغير معزولين عنهم في "زاوية ملكية" أو في "لحظات ملكية" كما يسميها الناس، وأنهم كأبناء لأمير الرياض آنذاك درسوا في مدارس مفتوحة، وفيها كل الأسر وكل الناس وهي "مدارس الأنجال"، التي تحولت إلى معهد العاصمة النموذجي لاحقًا، وكانت مدارس عامة وليست خاصة.
كما كشف الأمير سلطان عن أنه تربى في بيت مفتوح، تأتي إليه الناس كل يوم، وأن خادم الحرمين الشريفين كان لديه نظام مهم جدًّا، وهو رعايته لأولاده، وكان يجتمع معهم على الغداء، وهو ما يسمى "جمعة الغداء" عند كل الأسر، كما كان خادم الحرمين موجودًا معهم في البيت دائمًا، وأن الملك سلمان عوّدهم على الجلوس مع كبار القوم عندما كانوا يأتون بعد صلاة المغرب للسلام عليه؛ فكان عمره 8 أو 9 سنوات ويجلس مع رجال شاركوا مع الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، وكانت هذه اللحظات بالنسبة له هي "اللحظات الذهبية".
https://twitter.com/i/status/1174402771564580865

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
10:29 AM

بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يحكي ذكرياته في بيت "سلمان" واللحظات الذهبية

قال إنه حرص على اختلاطهم بالناس في مدارس عامة والجلوس مع رجال وحدوا المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي على "تويتر"، حكى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بعض ذكرياته مع والده خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وطريقة تربيته لأبنائه.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن خادم الحرمين الشريفين كان حريصًا على أن ينشأ أبناؤه مختلطين بالناس، وغير معزولين عنهم في "زاوية ملكية" أو في "لحظات ملكية" كما يسميها الناس، وأنهم كأبناء لأمير الرياض آنذاك درسوا في مدارس مفتوحة، وفيها كل الأسر وكل الناس وهي "مدارس الأنجال"، التي تحولت إلى معهد العاصمة النموذجي لاحقًا، وكانت مدارس عامة وليست خاصة.
كما كشف الأمير سلطان عن أنه تربى في بيت مفتوح، تأتي إليه الناس كل يوم، وأن خادم الحرمين الشريفين كان لديه نظام مهم جدًّا، وهو رعايته لأولاده، وكان يجتمع معهم على الغداء، وهو ما يسمى "جمعة الغداء" عند كل الأسر، كما كان خادم الحرمين موجودًا معهم في البيت دائمًا، وأن الملك سلمان عوّدهم على الجلوس مع كبار القوم عندما كانوا يأتون بعد صلاة المغرب للسلام عليه؛ فكان عمره 8 أو 9 سنوات ويجلس مع رجال شاركوا مع الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، وكانت هذه اللحظات بالنسبة له هي "اللحظات الذهبية".
https://twitter.com/i/status/1174402771564580865

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