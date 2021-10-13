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تحت شعار "وطن يبتكر".. "منشآت" تطلق جائزة ابتكر السنوية لنشر ثقافة الابتكار

تهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف المنشآت ودعمها

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن إطلاق جائزة "ابتكر" السنوية تحت شعار "#وطن_يبتكر".

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في المملكة والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف المنشآت التي ترتكز على الابتكار وتشجيعها على النمو والتوسع، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الابتكار، وإبرازها محليًا وعالميًا.

وأوضحت "منشآت" عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل في الجائزة لثلاثة مسارات هي: المنشآت الابتكارية الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة عبر

https://ebtker.monshaat.gov.sa/.

ودعت "منشآت" جميع المنشآت الابتكارية التي تنطبق عليها الشروط للتسجيل في الجائزة قبل تاريخ 20 نوفمبر 2021 للمنافسة على لقب أفضل منشأة ابتكارية في المملكة لعام 2021.، مشيرةً إلى أن تحكيم الفرق المتأهلة سيتم في 13 و14 من شهر ديسمبر 2021م، وسيتم خلالها الإعلان عن المنشآت الفائزة وتتويجها وتوزيع الجوائز.

وتقدم الهيئة حزمة من المزايا للمنشآت الابتكارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتأهلة للمراحل النهائية مثل إلحاقهم في برنامج النمو الابتكاري الذي يهدف إلى تطوير ابتكاراتهم وربطهم مع نخبة من المستشارين والمدربين المتخصصين في المجالات التشغيلية والتقنية والمالية وغيرها، وذلك ضمن معسكر تدريبي مكثف، بالإضافة إلى ربط هذه المنشآت بالمستثمرين.

وتحصل المنشآت الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، كما تحصل المنشآت المتوسطة الفائزة -إلى جانب لقب أفضل منشأة ابتكارية في المملكة- على فرصة الانضمام لبرامج منشآت مثل رواد ذكاء وطموح بالإضافة إلى التأهل لبرنامج الشراكة المعرفية في جانب البحث والتطوير المقدم من قبل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وغيرها من المزايا التي تمكن هذه المنشآت من الربط مع الشركاء في منظومة الابتكار والبروز على المستوى المحلي والعالمي.

يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دائم على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار وتنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي، كما تحرص على اكتشاف المنشآت الابتكارية لتقديم الدعم لها وإتاحة الفرص أمامها لربطها بالجهات الاستثمارية والممكّنة وتشجيع المبتكرين والمتميزين في أنحاء المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت شعار "وطن يبتكر".. "منشآت" تطلق جائزة ابتكر السنوية لنشر ثقافة الابتكار
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن إطلاق جائزة "ابتكر" السنوية تحت شعار "#وطن_يبتكر".

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في المملكة والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف المنشآت التي ترتكز على الابتكار وتشجيعها على النمو والتوسع، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الابتكار، وإبرازها محليًا وعالميًا.

وأوضحت "منشآت" عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل في الجائزة لثلاثة مسارات هي: المنشآت الابتكارية الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة عبر

https://ebtker.monshaat.gov.sa/.

ودعت "منشآت" جميع المنشآت الابتكارية التي تنطبق عليها الشروط للتسجيل في الجائزة قبل تاريخ 20 نوفمبر 2021 للمنافسة على لقب أفضل منشأة ابتكارية في المملكة لعام 2021.، مشيرةً إلى أن تحكيم الفرق المتأهلة سيتم في 13 و14 من شهر ديسمبر 2021م، وسيتم خلالها الإعلان عن المنشآت الفائزة وتتويجها وتوزيع الجوائز.

وتقدم الهيئة حزمة من المزايا للمنشآت الابتكارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتأهلة للمراحل النهائية مثل إلحاقهم في برنامج النمو الابتكاري الذي يهدف إلى تطوير ابتكاراتهم وربطهم مع نخبة من المستشارين والمدربين المتخصصين في المجالات التشغيلية والتقنية والمالية وغيرها، وذلك ضمن معسكر تدريبي مكثف، بالإضافة إلى ربط هذه المنشآت بالمستثمرين.

وتحصل المنشآت الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، كما تحصل المنشآت المتوسطة الفائزة -إلى جانب لقب أفضل منشأة ابتكارية في المملكة- على فرصة الانضمام لبرامج منشآت مثل رواد ذكاء وطموح بالإضافة إلى التأهل لبرنامج الشراكة المعرفية في جانب البحث والتطوير المقدم من قبل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وغيرها من المزايا التي تمكن هذه المنشآت من الربط مع الشركاء في منظومة الابتكار والبروز على المستوى المحلي والعالمي.

يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دائم على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار وتنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي، كما تحرص على اكتشاف المنشآت الابتكارية لتقديم الدعم لها وإتاحة الفرص أمامها لربطها بالجهات الاستثمارية والممكّنة وتشجيع المبتكرين والمتميزين في أنحاء المملكة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
03:13 PM

تحت شعار "وطن يبتكر".. "منشآت" تطلق جائزة ابتكر السنوية لنشر ثقافة الابتكار

تهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف المنشآت ودعمها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن إطلاق جائزة "ابتكر" السنوية تحت شعار "#وطن_يبتكر".

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في المملكة والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف المنشآت التي ترتكز على الابتكار وتشجيعها على النمو والتوسع، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الابتكار، وإبرازها محليًا وعالميًا.

وأوضحت "منشآت" عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل في الجائزة لثلاثة مسارات هي: المنشآت الابتكارية الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة عبر

https://ebtker.monshaat.gov.sa/.

ودعت "منشآت" جميع المنشآت الابتكارية التي تنطبق عليها الشروط للتسجيل في الجائزة قبل تاريخ 20 نوفمبر 2021 للمنافسة على لقب أفضل منشأة ابتكارية في المملكة لعام 2021.، مشيرةً إلى أن تحكيم الفرق المتأهلة سيتم في 13 و14 من شهر ديسمبر 2021م، وسيتم خلالها الإعلان عن المنشآت الفائزة وتتويجها وتوزيع الجوائز.

وتقدم الهيئة حزمة من المزايا للمنشآت الابتكارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتأهلة للمراحل النهائية مثل إلحاقهم في برنامج النمو الابتكاري الذي يهدف إلى تطوير ابتكاراتهم وربطهم مع نخبة من المستشارين والمدربين المتخصصين في المجالات التشغيلية والتقنية والمالية وغيرها، وذلك ضمن معسكر تدريبي مكثف، بالإضافة إلى ربط هذه المنشآت بالمستثمرين.

وتحصل المنشآت الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، كما تحصل المنشآت المتوسطة الفائزة -إلى جانب لقب أفضل منشأة ابتكارية في المملكة- على فرصة الانضمام لبرامج منشآت مثل رواد ذكاء وطموح بالإضافة إلى التأهل لبرنامج الشراكة المعرفية في جانب البحث والتطوير المقدم من قبل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وغيرها من المزايا التي تمكن هذه المنشآت من الربط مع الشركاء في منظومة الابتكار والبروز على المستوى المحلي والعالمي.

يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دائم على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار وتنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي، كما تحرص على اكتشاف المنشآت الابتكارية لتقديم الدعم لها وإتاحة الفرص أمامها لربطها بالجهات الاستثمارية والممكّنة وتشجيع المبتكرين والمتميزين في أنحاء المملكة.

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