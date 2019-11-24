المياه تتسرب داخل كلية بالباحة.. والدفاع المدني يخلي طلابها

تم فصل التيار الكهربائي حتى إزالة الخطورة

أخلت فِرق الدفاع المدني بالباحة طلاب إحدى قاعات كلية أهلية بالباحة؛ وذلك لتسرب المياه داخل الكلية.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "بُلّغ مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من قِبل أحد طلاب الكلية الأهلية بتسرب المياه داخل الكلية بالباحة. وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد. وعند الوصول وُجد تسرب مياه؛ ما أوجب إخلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس، وعددهم 55، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع حتى يتم إزالة الخطورة".

وتابع: "الدفاع المدني يهيب بالجميع لأخذ الحيطة والحذر، وإزالة أسباب الحوادث كافة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة".