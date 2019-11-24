النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المياه تتسرب داخل كلية بالباحة.. والدفاع المدني يخلي طلابها

تم فصل التيار الكهربائي حتى إزالة الخطورة

أخلت فِرق الدفاع المدني بالباحة طلاب إحدى قاعات كلية أهلية بالباحة؛ وذلك لتسرب المياه داخل الكلية.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "بُلّغ مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من قِبل أحد طلاب الكلية الأهلية بتسرب المياه داخل الكلية بالباحة. وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد. وعند الوصول وُجد تسرب مياه؛ ما أوجب إخلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس، وعددهم 55، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع حتى يتم إزالة الخطورة".

وتابع: "الدفاع المدني يهيب بالجميع لأخذ الحيطة والحذر، وإزالة أسباب الحوادث كافة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة".

الباحة كلية أهلية بالباحة تسرب المياه الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالباحة جمعان الغامدي الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المياه تتسرب داخل كلية بالباحة.. والدفاع المدني يخلي طلابها
سبق

أخلت فِرق الدفاع المدني بالباحة طلاب إحدى قاعات كلية أهلية بالباحة؛ وذلك لتسرب المياه داخل الكلية.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "بُلّغ مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من قِبل أحد طلاب الكلية الأهلية بتسرب المياه داخل الكلية بالباحة. وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد. وعند الوصول وُجد تسرب مياه؛ ما أوجب إخلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس، وعددهم 55، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع حتى يتم إزالة الخطورة".

وتابع: "الدفاع المدني يهيب بالجميع لأخذ الحيطة والحذر، وإزالة أسباب الحوادث كافة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة".

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
09:17 PM

المياه تتسرب داخل كلية بالباحة.. والدفاع المدني يخلي طلابها

تم فصل التيار الكهربائي حتى إزالة الخطورة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
4
9,036

أخلت فِرق الدفاع المدني بالباحة طلاب إحدى قاعات كلية أهلية بالباحة؛ وذلك لتسرب المياه داخل الكلية.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "بُلّغ مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من قِبل أحد طلاب الكلية الأهلية بتسرب المياه داخل الكلية بالباحة. وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد. وعند الوصول وُجد تسرب مياه؛ ما أوجب إخلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس، وعددهم 55، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع حتى يتم إزالة الخطورة".

وتابع: "الدفاع المدني يهيب بالجميع لأخذ الحيطة والحذر، وإزالة أسباب الحوادث كافة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,588
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,947
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,294

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة