النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز السمنة بتخصصي الطائف للفئة "أ" كثالث مركز بالمملكة

"الشريف": نجح في معايير "الصحة" وأجرى 1655 جراحة

منحت الإدارة العامة للمراكز المتخصصة بوزارة الصحة مركز جراحة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ شهادة التشغيل للمركز من الفئة "أ" كثاني مركز يعتمد بصحة منطقة مكة المكرمة بعد اجتيازه لعملية التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة بوزارة الصحة.

وصرح مدير البرنامج الدكتور خالد عبدالله الشريف بأن المركز تمت ترقيته من المراكز فئة "ب" إلى المراكز فئة "أ" بعد نجاحه في تطبيق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

وقال "الشريف": إن المركز استطاع ولله الحمد، ومنذ افتتاحه حين كان وقتئذ وحدة جراحة سمنة، الوصول بالمركز للريادة على مستوى محافظة الطائف ومنطقة مكة المكرمة، ليكون ثاني مركز متخصص في جراحة البدانة تتم ترقيته للفئة "أ" على مستوى صحة مكة المكرمة، والثالث على مستوى المملكة كمركز جراحة سمنة فئة "أ".

وأوضح "الشريف" أن المركز استطاع منذ افتتاحه في شهر نوفمبر في عام 2017 وحتى شهر يونيو من العام الحالي 2021، إجراء 1655 عملية شملت جميع أنواع عمليات السمنة، إضافة إلى مراجعة 13 ألفًا و358 مراجعًا لعيادة السمنة في نفس الفترة، مشيدًا بما وجده المركز من دعم على مدار الأعوام السابقة من مدراء شؤون صحية ومساعدين علاجيين وإدارة المراكز المتخصصة ومدراء مستشفيات وطواقم طبية عاملة بكل مسمياتها؛ الأمر الذي كان له الدور التكاملي في تحقيق المركز لهذه القفزات النوعية في مجال خدماته الصحية والعلاجية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مركز السمنة بتخصصي الطائف للفئة "أ" كثالث مركز بالمملكة
سبق

منحت الإدارة العامة للمراكز المتخصصة بوزارة الصحة مركز جراحة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ شهادة التشغيل للمركز من الفئة "أ" كثاني مركز يعتمد بصحة منطقة مكة المكرمة بعد اجتيازه لعملية التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة بوزارة الصحة.

وصرح مدير البرنامج الدكتور خالد عبدالله الشريف بأن المركز تمت ترقيته من المراكز فئة "ب" إلى المراكز فئة "أ" بعد نجاحه في تطبيق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

وقال "الشريف": إن المركز استطاع ولله الحمد، ومنذ افتتاحه حين كان وقتئذ وحدة جراحة سمنة، الوصول بالمركز للريادة على مستوى محافظة الطائف ومنطقة مكة المكرمة، ليكون ثاني مركز متخصص في جراحة البدانة تتم ترقيته للفئة "أ" على مستوى صحة مكة المكرمة، والثالث على مستوى المملكة كمركز جراحة سمنة فئة "أ".

وأوضح "الشريف" أن المركز استطاع منذ افتتاحه في شهر نوفمبر في عام 2017 وحتى شهر يونيو من العام الحالي 2021، إجراء 1655 عملية شملت جميع أنواع عمليات السمنة، إضافة إلى مراجعة 13 ألفًا و358 مراجعًا لعيادة السمنة في نفس الفترة، مشيدًا بما وجده المركز من دعم على مدار الأعوام السابقة من مدراء شؤون صحية ومساعدين علاجيين وإدارة المراكز المتخصصة ومدراء مستشفيات وطواقم طبية عاملة بكل مسمياتها؛ الأمر الذي كان له الدور التكاملي في تحقيق المركز لهذه القفزات النوعية في مجال خدماته الصحية والعلاجية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:38 PM

مركز السمنة بتخصصي الطائف للفئة "أ" كثالث مركز بالمملكة

"الشريف": نجح في معايير "الصحة" وأجرى 1655 جراحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
111

منحت الإدارة العامة للمراكز المتخصصة بوزارة الصحة مركز جراحة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ شهادة التشغيل للمركز من الفئة "أ" كثاني مركز يعتمد بصحة منطقة مكة المكرمة بعد اجتيازه لعملية التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة بوزارة الصحة.

وصرح مدير البرنامج الدكتور خالد عبدالله الشريف بأن المركز تمت ترقيته من المراكز فئة "ب" إلى المراكز فئة "أ" بعد نجاحه في تطبيق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

وقال "الشريف": إن المركز استطاع ولله الحمد، ومنذ افتتاحه حين كان وقتئذ وحدة جراحة سمنة، الوصول بالمركز للريادة على مستوى محافظة الطائف ومنطقة مكة المكرمة، ليكون ثاني مركز متخصص في جراحة البدانة تتم ترقيته للفئة "أ" على مستوى صحة مكة المكرمة، والثالث على مستوى المملكة كمركز جراحة سمنة فئة "أ".

وأوضح "الشريف" أن المركز استطاع منذ افتتاحه في شهر نوفمبر في عام 2017 وحتى شهر يونيو من العام الحالي 2021، إجراء 1655 عملية شملت جميع أنواع عمليات السمنة، إضافة إلى مراجعة 13 ألفًا و358 مراجعًا لعيادة السمنة في نفس الفترة، مشيدًا بما وجده المركز من دعم على مدار الأعوام السابقة من مدراء شؤون صحية ومساعدين علاجيين وإدارة المراكز المتخصصة ومدراء مستشفيات وطواقم طبية عاملة بكل مسمياتها؛ الأمر الذي كان له الدور التكاملي في تحقيق المركز لهذه القفزات النوعية في مجال خدماته الصحية والعلاجية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,318
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة