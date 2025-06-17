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محكمة فرنسية تجرد رفعت الأسد من أملاكه.. وتسجنه 4 سنوات

أدانته بشراء عقارات من أموال الدولة السورية

أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، اليوم (الأربعاء).

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو؛ وفقًا لـ"رويترز".

ورفعت الأسد قائد عسكري سابق، يُحَمل المسؤولية على نطاق واسع عن قمع انتفاضة عام 1982 ضد حكم أخيه الرئيس في ذلك الوقت حافظ الأسد والد بشار الأسد؛ مما تسبب في قتل الآلاف.

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محكمة فرنسية تجرد رفعت الأسد من أملاكه.. وتسجنه 4 سنوات
سبق

أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، اليوم (الأربعاء).

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو؛ وفقًا لـ"رويترز".

ورفعت الأسد قائد عسكري سابق، يُحَمل المسؤولية على نطاق واسع عن قمع انتفاضة عام 1982 ضد حكم أخيه الرئيس في ذلك الوقت حافظ الأسد والد بشار الأسد؛ مما تسبب في قتل الآلاف.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:17 PM

محكمة فرنسية تجرد رفعت الأسد من أملاكه.. وتسجنه 4 سنوات

أدانته بشراء عقارات من أموال الدولة السورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,883

أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، اليوم (الأربعاء).

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو؛ وفقًا لـ"رويترز".

ورفعت الأسد قائد عسكري سابق، يُحَمل المسؤولية على نطاق واسع عن قمع انتفاضة عام 1982 ضد حكم أخيه الرئيس في ذلك الوقت حافظ الأسد والد بشار الأسد؛ مما تسبب في قتل الآلاف.

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