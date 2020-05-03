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مدير "سقيا زمزم": وزّعنا أكثر من 700 ألف عبوة والمستودع يتسع لـ2 مليون

"كعكي": الطاقة الإنتاجية تزيد على 200 ألف عبوة يوميًّا لإمداد المتعهدين

كشف المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم المهندس أحمد بن محمد كعكي، سعة مستودع المشروع الذي يتخذ من حي كدي مقرًّا له، وعدد عبوات مياه زمزم التي تم توزيعها للمتعهدين في سبيل إيصالها لطالبيها بمكة المكرمة ومدن المملكة، بعد تعليق وإيقاف منافذ البيع في المصنع بسبب فيروس كورونا.

وثمّن "كعكي" لـ"سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف، أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يعمل على إمداد المتعهدين المخصصين حاليًا وفقًا لإمكانيات الشحن والتسليم في ظل الظروف الحالية؛ حيث تم توزيع أكثر من (700) ألف عبوة لشركة "بندة" للتجزئة ومنصة "هناك" الإلكترونية، كما نحيطكم بأن المشروع يحتوي على مستودع استراتيجي يتسع لـ2 مليون عبوة، وتزيد طاقته الإنتاجية عن 200 ألف عبوة يوميًّا.

وأكد "كعكي" أن سعر توزيع عبوات مياه زمزم يخضع للشروط التعاقدية وسعر التكلفة لذات المتعهدين؛ لافتًا إلى أن منصة "هناك" تقوم بتوفير عبوات زمزم سعة الـ5 لترات، وتشمل التغليف الآمن (كيس بلاستيك وكرتون)، وتقتصر فقط على الطلب الإلكتروني وبسعر ٧.٥ ريال، ويتاح للفرد الحصول على 4 عبوات في مكة المكرمة كمرحلة أولى.

وأضاف: أما متاجر "بندة" فتتيح الحصول على عبوات زمزم من خلال زيارة أحد فروعها في كافة مدن المملكة بسعر 5 ريالات للعبوة الواحدة، وتتيح للفرد الحصول على عبوتين كحد أقصى، وتعتبر جميع الخيارات متاحة أمام العملاء.

وختم تصريحه بقوله: نؤكد أن هذه الحلول مؤقتة وسيعود المشروع لوضعه الطبيعي وفق برنامج ضيوف الرحمن بإذن الله، بعد زوال هذه الجائحة، كما ترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

سقيا زمزم مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "سقيا زمزم": وزّعنا أكثر من 700 ألف عبوة والمستودع يتسع لـ2 مليون
سبق

كشف المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم المهندس أحمد بن محمد كعكي، سعة مستودع المشروع الذي يتخذ من حي كدي مقرًّا له، وعدد عبوات مياه زمزم التي تم توزيعها للمتعهدين في سبيل إيصالها لطالبيها بمكة المكرمة ومدن المملكة، بعد تعليق وإيقاف منافذ البيع في المصنع بسبب فيروس كورونا.

وثمّن "كعكي" لـ"سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف، أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يعمل على إمداد المتعهدين المخصصين حاليًا وفقًا لإمكانيات الشحن والتسليم في ظل الظروف الحالية؛ حيث تم توزيع أكثر من (700) ألف عبوة لشركة "بندة" للتجزئة ومنصة "هناك" الإلكترونية، كما نحيطكم بأن المشروع يحتوي على مستودع استراتيجي يتسع لـ2 مليون عبوة، وتزيد طاقته الإنتاجية عن 200 ألف عبوة يوميًّا.

وأكد "كعكي" أن سعر توزيع عبوات مياه زمزم يخضع للشروط التعاقدية وسعر التكلفة لذات المتعهدين؛ لافتًا إلى أن منصة "هناك" تقوم بتوفير عبوات زمزم سعة الـ5 لترات، وتشمل التغليف الآمن (كيس بلاستيك وكرتون)، وتقتصر فقط على الطلب الإلكتروني وبسعر ٧.٥ ريال، ويتاح للفرد الحصول على 4 عبوات في مكة المكرمة كمرحلة أولى.

وأضاف: أما متاجر "بندة" فتتيح الحصول على عبوات زمزم من خلال زيارة أحد فروعها في كافة مدن المملكة بسعر 5 ريالات للعبوة الواحدة، وتتيح للفرد الحصول على عبوتين كحد أقصى، وتعتبر جميع الخيارات متاحة أمام العملاء.

وختم تصريحه بقوله: نؤكد أن هذه الحلول مؤقتة وسيعود المشروع لوضعه الطبيعي وفق برنامج ضيوف الرحمن بإذن الله، بعد زوال هذه الجائحة، كما ترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:27 AM

مدير "سقيا زمزم": وزّعنا أكثر من 700 ألف عبوة والمستودع يتسع لـ2 مليون

"كعكي": الطاقة الإنتاجية تزيد على 200 ألف عبوة يوميًّا لإمداد المتعهدين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشف المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم المهندس أحمد بن محمد كعكي، سعة مستودع المشروع الذي يتخذ من حي كدي مقرًّا له، وعدد عبوات مياه زمزم التي تم توزيعها للمتعهدين في سبيل إيصالها لطالبيها بمكة المكرمة ومدن المملكة، بعد تعليق وإيقاف منافذ البيع في المصنع بسبب فيروس كورونا.

وثمّن "كعكي" لـ"سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف، أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يعمل على إمداد المتعهدين المخصصين حاليًا وفقًا لإمكانيات الشحن والتسليم في ظل الظروف الحالية؛ حيث تم توزيع أكثر من (700) ألف عبوة لشركة "بندة" للتجزئة ومنصة "هناك" الإلكترونية، كما نحيطكم بأن المشروع يحتوي على مستودع استراتيجي يتسع لـ2 مليون عبوة، وتزيد طاقته الإنتاجية عن 200 ألف عبوة يوميًّا.

وأكد "كعكي" أن سعر توزيع عبوات مياه زمزم يخضع للشروط التعاقدية وسعر التكلفة لذات المتعهدين؛ لافتًا إلى أن منصة "هناك" تقوم بتوفير عبوات زمزم سعة الـ5 لترات، وتشمل التغليف الآمن (كيس بلاستيك وكرتون)، وتقتصر فقط على الطلب الإلكتروني وبسعر ٧.٥ ريال، ويتاح للفرد الحصول على 4 عبوات في مكة المكرمة كمرحلة أولى.

وأضاف: أما متاجر "بندة" فتتيح الحصول على عبوات زمزم من خلال زيارة أحد فروعها في كافة مدن المملكة بسعر 5 ريالات للعبوة الواحدة، وتتيح للفرد الحصول على عبوتين كحد أقصى، وتعتبر جميع الخيارات متاحة أمام العملاء.

وختم تصريحه بقوله: نؤكد أن هذه الحلول مؤقتة وسيعود المشروع لوضعه الطبيعي وفق برنامج ضيوف الرحمن بإذن الله، بعد زوال هذه الجائحة، كما ترحّب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

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