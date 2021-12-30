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"روشن" تختار "رتال" كأول مطور عقاري في مشروع سدرة

ستتولى بناء 103 وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى

أعلنت "روشن"، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني لبناء أكثر من 100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع سدرة في الرياض.
جاء ذلك بعد إجراء عملية فرز واسعة، حيث وقع الاختيار على شركة رتال للتطوير العمراني بناءً على المعايير الفنية والتجارية المحددة من روشن، بالإضافة إلى سجلها الحافل في بناء الوحدات السكنية، حيث حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعامي 2019 و2020.

وتعليقًا على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: "لدينا التزام بالعمل عن قرب مع مطوري القطاع الخاص، ويسعدني أن نرى رتال تنضم إلينا كأول مطور عقاري متطلعين للعمل عن قرب مع جميع شركائنا في المستقبل ضمن رحلتنا الهادفة إلى تطوير مجتمعات سكنية مميزة في مختلف أنحاء المملكة".

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة رتال م.عبدالله البريكان: "تعد هذه الشراكة خطوة جيدة لرتال حيث نعمل مع شركة تطوير عقارية وطنية على تحقيق هدف مشترك وهو تلبية تطلعات التطوير العمراني ضمن منهجية رؤية 2030 في المملكة، والتي تشجع إقامة مجتمعات سكنية تهدف لتحقيق أعلى متطلبات جودة الحياة. وأضاف "أن هذه الشراكة إنجاز آخر نضيفه لقائمة إنجازاتنا في سعينا لرفع المعايير في كل مشروع تنفذه رتال".

جدير بالذكر أن مشروع سدرة يقع على مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع وتضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تتوفر فيه مختلف المرافق الحيوية من مساجد ورياض الأطفال والمدارس العامة والخاصة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق وأماكن البيع بالتجزئة وغير ذلك الكثير.

ويمثل مشروع سدرة طموح روشن في تطوير تجربة سكن متكاملة، فضلاً عن كونها خطوة مهمة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 المتمثل في زيادة ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"روشن" تختار "رتال" كأول مطور عقاري في مشروع سدرة
سبق

أعلنت "روشن"، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني لبناء أكثر من 100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع سدرة في الرياض.
جاء ذلك بعد إجراء عملية فرز واسعة، حيث وقع الاختيار على شركة رتال للتطوير العمراني بناءً على المعايير الفنية والتجارية المحددة من روشن، بالإضافة إلى سجلها الحافل في بناء الوحدات السكنية، حيث حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعامي 2019 و2020.

وتعليقًا على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: "لدينا التزام بالعمل عن قرب مع مطوري القطاع الخاص، ويسعدني أن نرى رتال تنضم إلينا كأول مطور عقاري متطلعين للعمل عن قرب مع جميع شركائنا في المستقبل ضمن رحلتنا الهادفة إلى تطوير مجتمعات سكنية مميزة في مختلف أنحاء المملكة".

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة رتال م.عبدالله البريكان: "تعد هذه الشراكة خطوة جيدة لرتال حيث نعمل مع شركة تطوير عقارية وطنية على تحقيق هدف مشترك وهو تلبية تطلعات التطوير العمراني ضمن منهجية رؤية 2030 في المملكة، والتي تشجع إقامة مجتمعات سكنية تهدف لتحقيق أعلى متطلبات جودة الحياة. وأضاف "أن هذه الشراكة إنجاز آخر نضيفه لقائمة إنجازاتنا في سعينا لرفع المعايير في كل مشروع تنفذه رتال".

جدير بالذكر أن مشروع سدرة يقع على مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع وتضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تتوفر فيه مختلف المرافق الحيوية من مساجد ورياض الأطفال والمدارس العامة والخاصة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق وأماكن البيع بالتجزئة وغير ذلك الكثير.

ويمثل مشروع سدرة طموح روشن في تطوير تجربة سكن متكاملة، فضلاً عن كونها خطوة مهمة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 المتمثل في زيادة ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
05:14 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:03 AM

"روشن" تختار "رتال" كأول مطور عقاري في مشروع سدرة

ستتولى بناء 103 وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "روشن"، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني لبناء أكثر من 100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع سدرة في الرياض.
جاء ذلك بعد إجراء عملية فرز واسعة، حيث وقع الاختيار على شركة رتال للتطوير العمراني بناءً على المعايير الفنية والتجارية المحددة من روشن، بالإضافة إلى سجلها الحافل في بناء الوحدات السكنية، حيث حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعامي 2019 و2020.

وتعليقًا على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: "لدينا التزام بالعمل عن قرب مع مطوري القطاع الخاص، ويسعدني أن نرى رتال تنضم إلينا كأول مطور عقاري متطلعين للعمل عن قرب مع جميع شركائنا في المستقبل ضمن رحلتنا الهادفة إلى تطوير مجتمعات سكنية مميزة في مختلف أنحاء المملكة".

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة رتال م.عبدالله البريكان: "تعد هذه الشراكة خطوة جيدة لرتال حيث نعمل مع شركة تطوير عقارية وطنية على تحقيق هدف مشترك وهو تلبية تطلعات التطوير العمراني ضمن منهجية رؤية 2030 في المملكة، والتي تشجع إقامة مجتمعات سكنية تهدف لتحقيق أعلى متطلبات جودة الحياة. وأضاف "أن هذه الشراكة إنجاز آخر نضيفه لقائمة إنجازاتنا في سعينا لرفع المعايير في كل مشروع تنفذه رتال".

جدير بالذكر أن مشروع سدرة يقع على مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع وتضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تتوفر فيه مختلف المرافق الحيوية من مساجد ورياض الأطفال والمدارس العامة والخاصة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق وأماكن البيع بالتجزئة وغير ذلك الكثير.

ويمثل مشروع سدرة طموح روشن في تطوير تجربة سكن متكاملة، فضلاً عن كونها خطوة مهمة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 المتمثل في زيادة ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين.

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