النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يهوي باحتياطي النقد الأجنبي في الصين لأقلّ مستوى في 17 شهرًا

خسارة 46.085 مليار دولار في مارس

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين، أكثر مما كان متوقعًا في مارس (آذار) الماضي، إلى أقل مستوى في 17 شهرًا، في ظل ضعف اليوان وتهاوي أسعار الأصول العالمية، وسط تفشي وباء فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضح البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، الأكبر في العالم، نزلت 46.085 مليار دولار في مارس إلى 3.061 تريليون دولار.

وأضاف أن الهبوط نتج عن تغير أسعار أصول مالية تحوذها الصين؛ مثل سندات أجنبية وتذبذب أسعار الصرف.

من جهتهم توقّع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز"، تراجعًا بمقدار 6.718 مليار إلى 3.100 تريليون دولار.

وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال، الصين على التحكم في نزوح السيولة خلال العام المنصرم، رغم صدمة تفشي فيروس كورونا وحرب تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي، لكن مارس شهد انخفاضًا كبيرًا للأسعار، وتذبذبًا عنيفًا في أسواق المال العالمية؛ مما تسبّب في اضطراب اقتصادي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كورونا" يهوي باحتياطي النقد الأجنبي في الصين لأقلّ مستوى في 17 شهرًا
سبق

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين، أكثر مما كان متوقعًا في مارس (آذار) الماضي، إلى أقل مستوى في 17 شهرًا، في ظل ضعف اليوان وتهاوي أسعار الأصول العالمية، وسط تفشي وباء فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضح البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، الأكبر في العالم، نزلت 46.085 مليار دولار في مارس إلى 3.061 تريليون دولار.

وأضاف أن الهبوط نتج عن تغير أسعار أصول مالية تحوذها الصين؛ مثل سندات أجنبية وتذبذب أسعار الصرف.

من جهتهم توقّع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز"، تراجعًا بمقدار 6.718 مليار إلى 3.100 تريليون دولار.

وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال، الصين على التحكم في نزوح السيولة خلال العام المنصرم، رغم صدمة تفشي فيروس كورونا وحرب تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي، لكن مارس شهد انخفاضًا كبيرًا للأسعار، وتذبذبًا عنيفًا في أسواق المال العالمية؛ مما تسبّب في اضطراب اقتصادي.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:08 PM

"كورونا" يهوي باحتياطي النقد الأجنبي في الصين لأقلّ مستوى في 17 شهرًا

خسارة 46.085 مليار دولار في مارس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
493

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين، أكثر مما كان متوقعًا في مارس (آذار) الماضي، إلى أقل مستوى في 17 شهرًا، في ظل ضعف اليوان وتهاوي أسعار الأصول العالمية، وسط تفشي وباء فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضح البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، الأكبر في العالم، نزلت 46.085 مليار دولار في مارس إلى 3.061 تريليون دولار.

وأضاف أن الهبوط نتج عن تغير أسعار أصول مالية تحوذها الصين؛ مثل سندات أجنبية وتذبذب أسعار الصرف.

من جهتهم توقّع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز"، تراجعًا بمقدار 6.718 مليار إلى 3.100 تريليون دولار.

وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال، الصين على التحكم في نزوح السيولة خلال العام المنصرم، رغم صدمة تفشي فيروس كورونا وحرب تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي، لكن مارس شهد انخفاضًا كبيرًا للأسعار، وتذبذبًا عنيفًا في أسواق المال العالمية؛ مما تسبّب في اضطراب اقتصادي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,708
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,004

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة