تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين، أكثر مما كان متوقعًا في مارس (آذار) الماضي، إلى أقل مستوى في 17 شهرًا، في ظل ضعف اليوان وتهاوي أسعار الأصول العالمية، وسط تفشي وباء فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء). وأوضح البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، الأكبر في العالم، نزلت 46.085 مليار دولار في مارس إلى 3.061 تريليون دولار. وأضاف أن الهبوط نتج عن تغير أسعار أصول مالية تحوذها الصين؛ مثل سندات أجنبية وتذبذب أسعار الصرف. من جهتهم توقّع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز"، تراجعًا بمقدار 6.718 مليار إلى 3.100 تريليون دولار. وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال، الصين على التحكم في نزوح السيولة خلال العام المنصرم، رغم صدمة تفشي فيروس كورونا وحرب تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي، لكن مارس شهد انخفاضًا كبيرًا للأسعار، وتذبذبًا عنيفًا في أسواق المال العالمية؛ مما تسبّب في اضطراب اقتصادي.

"كورونا" يهوي باحتياطي النقد الأجنبي في الصين لأقلّ مستوى في 17 شهرًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-07 تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين، أكثر مما كان متوقعًا في مارس (آذار) الماضي، إلى أقل مستوى في 17 شهرًا، في ظل ضعف اليوان وتهاوي أسعار الأصول العالمية، وسط تفشي وباء فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).



وأوضح البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، الأكبر في العالم، نزلت 46.085 مليار دولار في مارس إلى 3.061 تريليون دولار.



وأضاف أن الهبوط نتج عن تغير أسعار أصول مالية تحوذها الصين؛ مثل سندات أجنبية وتذبذب أسعار الصرف.



من جهتهم توقّع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز"، تراجعًا بمقدار 6.718 مليار إلى 3.100 تريليون دولار.



وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال، الصين على التحكم في نزوح السيولة خلال العام المنصرم، رغم صدمة تفشي فيروس كورونا وحرب تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي، لكن مارس شهد انخفاضًا كبيرًا للأسعار، وتذبذبًا عنيفًا في أسواق المال العالمية؛ مما تسبّب في اضطراب اقتصادي.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 09:08 PM

"كورونا" يهوي باحتياطي النقد الأجنبي في الصين لأقلّ مستوى في 17 شهرًا خسارة 46.085 مليار دولار في مارس





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تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين، أكثر مما كان متوقعًا في مارس (آذار) الماضي، إلى أقل مستوى في 17 شهرًا، في ظل ضعف اليوان وتهاوي أسعار الأصول العالمية، وسط تفشي وباء فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).



وأوضح البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، الأكبر في العالم، نزلت 46.085 مليار دولار في مارس إلى 3.061 تريليون دولار.



وأضاف أن الهبوط نتج عن تغير أسعار أصول مالية تحوذها الصين؛ مثل سندات أجنبية وتذبذب أسعار الصرف.



من جهتهم توقّع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز"، تراجعًا بمقدار 6.718 مليار إلى 3.100 تريليون دولار.



وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال، الصين على التحكم في نزوح السيولة خلال العام المنصرم، رغم صدمة تفشي فيروس كورونا وحرب تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي، لكن مارس شهد انخفاضًا كبيرًا للأسعار، وتذبذبًا عنيفًا في أسواق المال العالمية؛ مما تسبّب في اضطراب اقتصادي.