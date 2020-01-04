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طفل سعودي يحصد ذهبية مسابقة "الكونغ فو" بالصين

تفوَّق على نظرائه الصينيين المشهورين بتميُّزهم في اللعبة

حصد الطفل "عبدالعزيز بدر عبدالعزيز فؤاد عسيري" الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة "الكونغ فو" تحت وزن ٢٤ كجم، وذلك بعد مشاركته في مسابقة الكونغ فو لجمعية بكين للكونغ فو تحت إشراف منظمة تنمية الصحة والرياضة الصينية.

وقام الملحق الثقافي بالصين، الدكتور فهد الشريف، باستقبال الطفل "عبدالعزيز" في مقر الملحقية في بكين، وتكريمه، والاحتفاء بإنجازه الرياضي الذي تفوَّق به على نظرائه الصينيين المشهورين بتميُّزهم في اللعبة.

الملحق الثقافي في الصين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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طفل سعودي يحصد ذهبية مسابقة "الكونغ فو" بالصين
سبق

حصد الطفل "عبدالعزيز بدر عبدالعزيز فؤاد عسيري" الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة "الكونغ فو" تحت وزن ٢٤ كجم، وذلك بعد مشاركته في مسابقة الكونغ فو لجمعية بكين للكونغ فو تحت إشراف منظمة تنمية الصحة والرياضة الصينية.

وقام الملحق الثقافي بالصين، الدكتور فهد الشريف، باستقبال الطفل "عبدالعزيز" في مقر الملحقية في بكين، وتكريمه، والاحتفاء بإنجازه الرياضي الذي تفوَّق به على نظرائه الصينيين المشهورين بتميُّزهم في اللعبة.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
11:55 PM

طفل سعودي يحصد ذهبية مسابقة "الكونغ فو" بالصين

تفوَّق على نظرائه الصينيين المشهورين بتميُّزهم في اللعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,216

حصد الطفل "عبدالعزيز بدر عبدالعزيز فؤاد عسيري" الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة "الكونغ فو" تحت وزن ٢٤ كجم، وذلك بعد مشاركته في مسابقة الكونغ فو لجمعية بكين للكونغ فو تحت إشراف منظمة تنمية الصحة والرياضة الصينية.

وقام الملحق الثقافي بالصين، الدكتور فهد الشريف، باستقبال الطفل "عبدالعزيز" في مقر الملحقية في بكين، وتكريمه، والاحتفاء بإنجازه الرياضي الذي تفوَّق به على نظرائه الصينيين المشهورين بتميُّزهم في اللعبة.

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