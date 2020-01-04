طفل سعودي يحصد ذهبية مسابقة "الكونغ فو" بالصين

تفوَّق على نظرائه الصينيين المشهورين بتميُّزهم في اللعبة

حصد الطفل "عبدالعزيز بدر عبدالعزيز فؤاد عسيري" الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة "الكونغ فو" تحت وزن ٢٤ كجم، وذلك بعد مشاركته في مسابقة الكونغ فو لجمعية بكين للكونغ فو تحت إشراف منظمة تنمية الصحة والرياضة الصينية.

وقام الملحق الثقافي بالصين، الدكتور فهد الشريف، باستقبال الطفل "عبدالعزيز" في مقر الملحقية في بكين، وتكريمه، والاحتفاء بإنجازه الرياضي الذي تفوَّق به على نظرائه الصينيين المشهورين بتميُّزهم في اللعبة.