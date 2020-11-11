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الحكومة اليمنية تجدد اتهامها لإيران بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة

"السعدي": تعيينها أحد ضباط الحرس الثوري سفيرًا بصنعاء انتهاك صارخ للقانون الدولي

جددت الحكومة اليمنية، اتهامها لإيران بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال دعمه للميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والخبرات العسكرية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، إن النظام الإيراني المارق يواصل محاولاته لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال دعمه للميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والخبرات العسكرية التي تستخدمها لقتل اليمنيين ومهاجمة الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وخطوط الملاحة الدولية، في تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأكد السفير السعدي في بيان، اليوم، أن النظام الإيراني لم يعد يحترم قواعد القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن الموقر, مشيرًا إلى إعلانه أخيرًا تعيين أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني ما يسمى سفيرًا لدى الميليشيات الحوثية في صنعاء، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار المجلس رقم 2216، للعام (2015) وبما يؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في إرسال مبعوثين لتمثيل دولة مارقة لدى جماعات متمردة انقلابية مسلحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إن هذا السلوك ما هو إلا دليل آخر على أجندة إيران التوسعية في اليمن والمنطقة وتدخلها السافر في شؤون الدول ذات السيادة, مجددًا دعوة اليمن إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووقف وإدانة هذه التصرفات غير المسؤولة للنظام الإيراني.

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الحكومة اليمنية تجدد اتهامها لإيران بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة
سبق

جددت الحكومة اليمنية، اتهامها لإيران بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال دعمه للميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والخبرات العسكرية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، إن النظام الإيراني المارق يواصل محاولاته لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال دعمه للميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والخبرات العسكرية التي تستخدمها لقتل اليمنيين ومهاجمة الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وخطوط الملاحة الدولية، في تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأكد السفير السعدي في بيان، اليوم، أن النظام الإيراني لم يعد يحترم قواعد القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن الموقر, مشيرًا إلى إعلانه أخيرًا تعيين أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني ما يسمى سفيرًا لدى الميليشيات الحوثية في صنعاء، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار المجلس رقم 2216، للعام (2015) وبما يؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في إرسال مبعوثين لتمثيل دولة مارقة لدى جماعات متمردة انقلابية مسلحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إن هذا السلوك ما هو إلا دليل آخر على أجندة إيران التوسعية في اليمن والمنطقة وتدخلها السافر في شؤون الدول ذات السيادة, مجددًا دعوة اليمن إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووقف وإدانة هذه التصرفات غير المسؤولة للنظام الإيراني.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:23 PM

الحكومة اليمنية تجدد اتهامها لإيران بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة

"السعدي": تعيينها أحد ضباط الحرس الثوري سفيرًا بصنعاء انتهاك صارخ للقانون الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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جددت الحكومة اليمنية، اتهامها لإيران بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال دعمه للميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والخبرات العسكرية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، إن النظام الإيراني المارق يواصل محاولاته لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال دعمه للميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والخبرات العسكرية التي تستخدمها لقتل اليمنيين ومهاجمة الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وخطوط الملاحة الدولية، في تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأكد السفير السعدي في بيان، اليوم، أن النظام الإيراني لم يعد يحترم قواعد القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن الموقر, مشيرًا إلى إعلانه أخيرًا تعيين أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني ما يسمى سفيرًا لدى الميليشيات الحوثية في صنعاء، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار المجلس رقم 2216، للعام (2015) وبما يؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في إرسال مبعوثين لتمثيل دولة مارقة لدى جماعات متمردة انقلابية مسلحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إن هذا السلوك ما هو إلا دليل آخر على أجندة إيران التوسعية في اليمن والمنطقة وتدخلها السافر في شؤون الدول ذات السيادة, مجددًا دعوة اليمن إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووقف وإدانة هذه التصرفات غير المسؤولة للنظام الإيراني.

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