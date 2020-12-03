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نهاية فبراير.. توزيع 200 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الولايات المتحدة

"السلاوي": سيتم توزيعه في المقام الأول بين الأشخاص المعرضين لخطر العدوى

قال طبيب المناعة الأمريكي منصف السلاوي، إن سلطات بلاده تتوقع بحلول نهاية فبراير المقبل، توزيع نحو 200 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بين سكان البلاد.

وأضاف "السلاوي"، في إيجاز صحفي أمس في البنتاغون: "في نهاية فبراير، قد نقوم بتطعيم 100 مليون شخص".

ووفقاً له، سيتم توزيع اللقاح في المقام الأول بين الأشخاص المعرضين لخطر العدوى، وخاصة كبار السن والعاملين في الرعاية الصحية والطوارئ.

وأوضح الأخصائي أن الحديث يدور عن اللقاحات التي تم تصميمها في شركتي Moderna وPfizer. وتشير التقديرات إلى أن الشخص الواحد سيحتاج إلى جرعتين من أحد اللقاحين.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار "السلاوي" إلى أنه "سيتم بحلول نهاية هذا العام بمساعدة الجيش الأمريكي، توزيع الكمية اللازمة من اللقاح لتطعيم 20 مليون شخص، أي 40 مليون جرعة".

وأضاف أنه من المقرر في يناير تسليم 60 مليون جرعة من الدواء، لتطعيم 30 مليون شخص، وفي فبراير - 100 مليون جرعة أخرى لتطعيم 50 مليون شخص.

طبيب المناعة الأمريكي منصف السلاوي

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نهاية فبراير.. توزيع 200 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الولايات المتحدة
سبق

قال طبيب المناعة الأمريكي منصف السلاوي، إن سلطات بلاده تتوقع بحلول نهاية فبراير المقبل، توزيع نحو 200 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بين سكان البلاد.

وأضاف "السلاوي"، في إيجاز صحفي أمس في البنتاغون: "في نهاية فبراير، قد نقوم بتطعيم 100 مليون شخص".

ووفقاً له، سيتم توزيع اللقاح في المقام الأول بين الأشخاص المعرضين لخطر العدوى، وخاصة كبار السن والعاملين في الرعاية الصحية والطوارئ.

وأوضح الأخصائي أن الحديث يدور عن اللقاحات التي تم تصميمها في شركتي Moderna وPfizer. وتشير التقديرات إلى أن الشخص الواحد سيحتاج إلى جرعتين من أحد اللقاحين.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار "السلاوي" إلى أنه "سيتم بحلول نهاية هذا العام بمساعدة الجيش الأمريكي، توزيع الكمية اللازمة من اللقاح لتطعيم 20 مليون شخص، أي 40 مليون جرعة".

وأضاف أنه من المقرر في يناير تسليم 60 مليون جرعة من الدواء، لتطعيم 30 مليون شخص، وفي فبراير - 100 مليون جرعة أخرى لتطعيم 50 مليون شخص.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
12:40 PM

نهاية فبراير.. توزيع 200 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الولايات المتحدة

"السلاوي": سيتم توزيعه في المقام الأول بين الأشخاص المعرضين لخطر العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال طبيب المناعة الأمريكي منصف السلاوي، إن سلطات بلاده تتوقع بحلول نهاية فبراير المقبل، توزيع نحو 200 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بين سكان البلاد.

وأضاف "السلاوي"، في إيجاز صحفي أمس في البنتاغون: "في نهاية فبراير، قد نقوم بتطعيم 100 مليون شخص".

ووفقاً له، سيتم توزيع اللقاح في المقام الأول بين الأشخاص المعرضين لخطر العدوى، وخاصة كبار السن والعاملين في الرعاية الصحية والطوارئ.

وأوضح الأخصائي أن الحديث يدور عن اللقاحات التي تم تصميمها في شركتي Moderna وPfizer. وتشير التقديرات إلى أن الشخص الواحد سيحتاج إلى جرعتين من أحد اللقاحين.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار "السلاوي" إلى أنه "سيتم بحلول نهاية هذا العام بمساعدة الجيش الأمريكي، توزيع الكمية اللازمة من اللقاح لتطعيم 20 مليون شخص، أي 40 مليون جرعة".

وأضاف أنه من المقرر في يناير تسليم 60 مليون جرعة من الدواء، لتطعيم 30 مليون شخص، وفي فبراير - 100 مليون جرعة أخرى لتطعيم 50 مليون شخص.

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