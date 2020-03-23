النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب تحت حالة الطوارئ .. أطباء الجيش يدخلون معركة كورونا

نشر وحدات مدرّعة من الجيش في الرباط ومدن أخرى للتطبيق

أمر ملك المغرب الملك محمد السادس، الأطباء العسكريين بالعمل سوية مع نظرائهم المدنيين في عمليات مكافحة فيروس كورونا، فيما نزلت وحدات الجيش لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى يوم العشرين من أبريل المقبل، بينما سجلت وفاة رابعة في البلاد بسبب الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" نشر المغرب، الأحد، وحدات مدرّعة من الجيش في الرباط ومدن أخرى من أجل فرض احترام حالة الطوارئ الصحية.

وأعلن الأمن الوطني المغربي، مساء الأحد، عبر حسابه في "تويتر": "إيداع شخصين تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض سلامة الأشخاص للخطر وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد".

واتخذ المغرب، على غرار دول أخرى في المنطقة، قراراً بإغلاق المساجد.. وقالت السلطات الدينية للمواطنين "صلوا في بيوتكم".

فيروس كورونا الجديد المغرب

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب تحت حالة الطوارئ .. أطباء الجيش يدخلون معركة كورونا
سبق

أمر ملك المغرب الملك محمد السادس، الأطباء العسكريين بالعمل سوية مع نظرائهم المدنيين في عمليات مكافحة فيروس كورونا، فيما نزلت وحدات الجيش لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى يوم العشرين من أبريل المقبل، بينما سجلت وفاة رابعة في البلاد بسبب الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" نشر المغرب، الأحد، وحدات مدرّعة من الجيش في الرباط ومدن أخرى من أجل فرض احترام حالة الطوارئ الصحية.

وأعلن الأمن الوطني المغربي، مساء الأحد، عبر حسابه في "تويتر": "إيداع شخصين تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض سلامة الأشخاص للخطر وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد".

واتخذ المغرب، على غرار دول أخرى في المنطقة، قراراً بإغلاق المساجد.. وقالت السلطات الدينية للمواطنين "صلوا في بيوتكم".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:01 AM

المغرب تحت حالة الطوارئ .. أطباء الجيش يدخلون معركة كورونا

نشر وحدات مدرّعة من الجيش في الرباط ومدن أخرى للتطبيق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,533

أمر ملك المغرب الملك محمد السادس، الأطباء العسكريين بالعمل سوية مع نظرائهم المدنيين في عمليات مكافحة فيروس كورونا، فيما نزلت وحدات الجيش لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى يوم العشرين من أبريل المقبل، بينما سجلت وفاة رابعة في البلاد بسبب الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" نشر المغرب، الأحد، وحدات مدرّعة من الجيش في الرباط ومدن أخرى من أجل فرض احترام حالة الطوارئ الصحية.

وأعلن الأمن الوطني المغربي، مساء الأحد، عبر حسابه في "تويتر": "إيداع شخصين تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض سلامة الأشخاص للخطر وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد".

واتخذ المغرب، على غرار دول أخرى في المنطقة، قراراً بإغلاق المساجد.. وقالت السلطات الدينية للمواطنين "صلوا في بيوتكم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,134
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,985
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,542

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة