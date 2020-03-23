المغرب تحت حالة الطوارئ .. أطباء الجيش يدخلون معركة كورونا

نشر وحدات مدرّعة من الجيش في الرباط ومدن أخرى للتطبيق

أمر ملك المغرب الملك محمد السادس، الأطباء العسكريين بالعمل سوية مع نظرائهم المدنيين في عمليات مكافحة فيروس كورونا، فيما نزلت وحدات الجيش لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى يوم العشرين من أبريل المقبل، بينما سجلت وفاة رابعة في البلاد بسبب الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" نشر المغرب، الأحد، وحدات مدرّعة من الجيش في الرباط ومدن أخرى من أجل فرض احترام حالة الطوارئ الصحية.

وأعلن الأمن الوطني المغربي، مساء الأحد، عبر حسابه في "تويتر": "إيداع شخصين تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض سلامة الأشخاص للخطر وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد".

واتخذ المغرب، على غرار دول أخرى في المنطقة، قراراً بإغلاق المساجد.. وقالت السلطات الدينية للمواطنين "صلوا في بيوتكم".